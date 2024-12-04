Повышение налогов для ФЛП перенесли: когда исторический закон вступит в силу

Что сообщил Железняк:
- ВРУ приняла законопроект об изменениях в Налоговый кодекс
- Для ФЛП налоги повысят с 1 января 2025 года
Верховная рада Украины поддержала перенос даты повышения налогов для ФЛП. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, законопроект №9319 предусматривает, что новые правила начнут действовать не "задним числом", как это предполагалось ранее, а уже с 1 января 2025 года. Это поддержали 268 депутатов.
"Именно в нем (законопроекте - Главред) была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и заднее число, где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП", - говорится в сообщении.
Важно, что отсрочка изменений касается не только ФЛП, но и юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.
Повышение налогов в Украине - что известно
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что в Украине будут подписаны законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс, в частности повышение военного сбора до 5%.
Впоследствии глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря, а нардеп Железняк добавил, что до 1 декабря военный сбор будет считаться, как и раньше, по ставке 1,5%.
После этого, как писал Главред, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.
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Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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