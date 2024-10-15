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Повышение налогов произойдет со дня на день: глава ВР подписал законопроект

Марина Фурман
15 октября 2024, 12:52
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Спикер подписал налоговый законопроект №11416д и отправил его в Офис Президента.
ВСУ, Стефанчук
Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ВРУ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, предусматривающий повышение налогов и отправил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что дальше законопроект должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

"В ближайшее время ожидаем там подпись Президента, затем публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги. Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение", - написал Железняк.

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Закон предусматривает, в частности:

  • увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
  • введение авансовых взносов для АЗС;
  • установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
  • помесячная отчетность по НДФЛ;
  • установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы.

Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Повышение налогов в Украине - что известно

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов в Украине. За соответствующее решение проголосовали 241 народный депутат.

4 октября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что налоговый комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д. По его словам, решение поддержало 19 членов комитета, воздержались - 3, против - 1.

Также известно, что в Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за рубежа, в том числе и на те, которые стоят менее 150 евро. Народные депутаты уже разрабатывают соответствующий законопроект.

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