Повышение налогов произойдет со дня на день: глава ВР подписал законопроект

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, предусматривающий повышение налогов и отправил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В сообщении говорится, что дальше законопроект должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
"В ближайшее время ожидаем там подпись Президента, затем публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги. Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение", - написал Железняк.видео дня
Закон предусматривает, в частности:
- увеличение налогов для 1, 2, 4 групп ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
- введение авансовых взносов для АЗС;
- установление 25% налога от прибыли для небанковских финансовых учреждений;
- помесячная отчетность по НДФЛ;
- установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы.
Кто такой Руслан Стефанчук?
Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.
Повышение налогов в Украине - что известно
Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов в Украине. За соответствующее решение проголосовали 241 народный депутат.
4 октября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что налоговый комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д. По его словам, решение поддержало 19 членов комитета, воздержались - 3, против - 1.
Также известно, что в Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за рубежа, в том числе и на те, которые стоят менее 150 евро. Народные депутаты уже разрабатывают соответствующий законопроект.
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