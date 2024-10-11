Картофель на вес золота: в Украине цены устанавливают новые рекорды

Рост цен на продукты в Украине - уже привычное явление для многих, однако в этом году стоимость одного из самых популярных овощей побила все рекорды. Об этом сообщают аналитики EastFruit.
С 8 октября, украинские фермеры предлагают картофель по 17-25 гривен за килограмм. Только за последнюю неделю цена на овощ выросла на 19%.
Основным фактором таких цен стало снижение урожайности картофеля из-за неблагоприятных погодных условий этим летом. Кроме этого, в основных регионах выращивания картофеля из-за засухи очень высокий процент продукции, которую нельзя хранить в течение длительного времени.
Также в некоторых регионах затруднена уборка урожая картофеля из-за обильных дождей, что также способствует повышению цен на данную продукцию.
Аналитики также отметили, что сегодня цена на картофель в Украине в среднем в 2.8 раз выше, чем в прошлом году. Не исключено, что стоимость этого овоща будет расти и дальше.
Проект EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Рост цен на продукты в Украине - последние новости
Ранее стало известно, что в Украине на 23% выросли цены на яблоки, по сравнению с концом прошлой недели. Повышение стоимости фрукта связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов яблок, которые обычно дешевле зимних.
Напомним, эксперт Андрей Новак предупредил, что в Украине следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.
Накануне сообщалось, что в Украине продолжают стремительно расти цены на продукты и другие товары, что приводит к ускорению потребительской инфляции. В августе фактическая потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом измерении, а в сентябре она достигла уже 8%.
Читайте также о ценах и тарифах в Украине:
- В Украине могут вырасти цены на интернет: улучшится ли качество услуг - эксперт
- Повышение максимальных цен на электроэнергию: когда и чего ждать украинцам
- В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что может подорожать больше всего
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред