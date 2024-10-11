Картофель на вес золота: в Украине цены устанавливают новые рекорды

Несмотря на длительный сбор картофеля в местных хозяйствах, ажиотаж на рынке не утихает.

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Цены на картофель могут еще повыситься / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Рост цен на продукты в Украине - уже привычное явление для многих, однако в этом году стоимость одного из самых популярных овощей побила все рекорды. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

С 8 октября, украинские фермеры предлагают картофель по 17-25 гривен за килограмм. Только за последнюю неделю цена на овощ выросла на 19%.

Основным фактором таких цен стало снижение урожайности картофеля из-за неблагоприятных погодных условий этим летом. Кроме этого, в основных регионах выращивания картофеля из-за засухи очень высокий процент продукции, которую нельзя хранить в течение длительного времени.

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Также в некоторых регионах затруднена уборка урожая картофеля из-за обильных дождей, что также способствует повышению цен на данную продукцию.

Аналитики также отметили, что сегодня цена на картофель в Украине в среднем в 2.8 раз выше, чем в прошлом году. Не исключено, что стоимость этого овоща будет расти и дальше.

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Рост цен на продукты в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что в Украине на 23% выросли цены на яблоки, по сравнению с концом прошлой недели. Повышение стоимости фрукта связано с сезонным сокращением предложения осенних сортов яблок, которые обычно дешевле зимних.

Напомним, эксперт Андрей Новак предупредил, что в Украине следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.

Накануне сообщалось, что в Украине продолжают стремительно расти цены на продукты и другие товары, что приводит к ускорению потребительской инфляции. В августе фактическая потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом измерении, а в сентябре она достигла уже 8%.

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