В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что может подорожать больше всего

В частности, в ближайшее время могут вырасти цены на мясо.

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Цены на мясо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Цены на мясо в ближайшее время могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Суспільне Новини".

"Если взять данные Госстата, за год цена на мясо не выросла... Однозначно надо ожидать, что в ближайшее время немного вырастет в цене, потому что мясо птицы, как и другие мясные продукты, напрямую зависят от стоимости кормовой базы. А мы видим, что сегодня цена на зерновые идет вверх, и однозначно мы будем наблюдать рост цены на мясо", - сказал он.

Экономист также обратил внимание на нюанс, который касается не только цены на мясо, а и молочной продукции, яиц.

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"Проблема заключается в том, что весь этот рост цен достаточно серьезно сдерживается покупательной способностью населения. Мы четко понимаем, что люди не богатеют, что на следующий год замораживаются социальные стандарты, что у нас реальные доходы населения не растут так, как бы нам хотелось", - говорит Пендзин.

Также, по его словам, есть наблюдение - чем богаче люди, тем больше они потребляют мяса и фруктов, чем беднее - тем больше хлеба и картофеля.

"И если мы внимательно посмотрим, то у нас овощи выросли в цене за год на 36%, хлеб на 12%, а мясо практически не выросло в цене, оно практически на уровне цены 2023 года. То есть как раз эти индикаторы показывают, насколько мы подпадаем под это наблюдение. И, к сожалению, эта ситуация будет продолжаться, мы наверняка увидим до конца этого года рост цен на овощи, в первую очередь, борщевой набор, на хлебобулочные изделия", - прогнозирует эксперт.

Кроме того, Пендзин подчеркнул, что в украинской культуре потребления мяса более 50% занимает курятина, в то время, когда у европейцев до 60% потребления занимает говядина, что также говорит о реальных доходах населения.

"Собственно, ожидание роста цен на курятину небольшое, несмотря на то, что будет дорожать кормовая база и будет однозначно расти стоимость составляющих, просто это будет сдерживаться реальными доходами населения. В то же время те же расходы на овощи будут расти однозначно, как и на хлеб", - подытожил экономист.

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, с начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%. Это связано с тем, что сохраняется риск дальнейшего подорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба.

Также в Украине значительно подорожали определенные овощи и фрукты. Больше всего выросли цены на голубику, груши, брокколи, сладкий и острый перец.

Кроме того, украинских фермеров ожидает плохой урожай лука из-за аномальной жары. В связи с этим, стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм. Учитывая нынешние цены, рост составит около двух раз.

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