В октябре резко вырастут цены на хлеб: эксперты назвали важные причины

Сбор урожая завершится и аграрии повысят цены - к чему готовиться украинцам.

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В Украине подорожает хлеб / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Аналитики сообщили, что в сентябре-октябре произойдет резкое подорожание продуктов питания. Причина подорожания может быть не только с перебоями с электричеством.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что до недавнего времени рост цен на хлеб в рознице сдерживало требование торговых сетей к поставщикам - не повышать ценники более чем на 5% за три месяца, передает "Минфин".

Но пекари смогли договориться с ритейлом об оперативном пересмотре цен и подписали дополнительные соглашения по корректировке цен. С начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%.

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В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего подорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба.

"Сейчас экспортеры вывозят из страны пшеницу, в частности, продовольственную. В меморандуме по условиям экспорта квоту на поставку пшеницы на внешние рынки увеличили с 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомолы и хлебопеки отказались подписывать приложение к меморандуму, поскольку производители зерна и экспортеры не приняли наше предложение по распределению экспортных квот, в зависимости от класса зерна. Мы считаем, что вывоз продовольственной пшеницы должен быть под постоянным контролем государства и даже, возможно, ограниченным, чтобы избежать ситуации, когда на экспорт пойдут огромные объемы, из-за чего может пострадать внутренний рынок", - отметил Дученко.

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, осенью нас ждет очередная волна повышения цен на продукты питания.

"Сбор урожая завершится, и аграрии повысят цены. Также к росту цен будут приводить расходы на хранение продукции. Кроме того, могут возобновиться отключения электроэнергии, что также приведет к росту затрат производителей, а следовательно, и цен", - отметил эксперт для Главреда.

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, осенью нас ждет очередная волна повышения цен на продукты питания.

"Сбор урожая завершится, и аграрии повысят цены. Также к росту цен будут приводить расходы на хранение продукции. Кроме того, могут возобновиться отключения электроэнергии, что также приведет к росту затрат производителей, а следовательно, и цен", - отметил эксперт.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Подорожание продуктов в Украине

Напомним, что в Украине стремительно взлетела стоимость самых популярных овощей. По данным аналитиков, неблагоприятные погодные условия также негативно повлияли на урожай грунтовых томатов, вследствие чего многие фермеры потеряли значительную часть своего урожая.

В Украине "подскочила" цена на морковь. По мнению операторов рынка, повышение цен на морковь связано с существенным сокращением предложения моркови в межсезонье. В частности, большинство фермеров уже продали овощ средних сортов, а вот собирать урожай поздних сортов в основном еще не начали.

Цена на популярный в Украине продукт вырастет вдвое. Украинских фермеров ожидает плохой урожай лука из-за аномальной жары. В связи с этим, стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм.

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