В Украине обвалились цены на популярный фрукт

Цены на отдельные продукты этой осенью существенно упали. Подробности читайте ниже - на Главреде.

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Цены на продукты - что стало дешевле на рынке / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Цены на груши на оптовых рынках упали на 32% по сравнению с прошлогодними, пишет EastFruit. Главная причина - сезонное увеличение фрукта и малоактивный спрос оптовых компаний.

Кило груш "с рук" крупным оптом обойдется всего в 15-30 гривен. Это - на 25% дешевле, чем неделей ранее, отмечают журналисты.

В общем, цены на груши, начиная с августа, продолжают падать - "что является следствием предложения продукции на рынке, которое постоянно увеличивается".

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Издание объясняет, что хорошей урожайности груш способствовали погодные условия зимой и весной. А существенное увеличение фрукта негативно сказалось и на ценовой ситуации на рынке.

Также указывается, что по сравнению с другими странами Восточной Европы цены на груши в Украине на сейчас "самые доступные".

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Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, цена на газировку может вырасти почти в 2,5 раза. Комитет ВР рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении акциза на воды, в частности минеральные и сладкие воды с ароматизаторами.

Напомним, в Украине подорожают продукты питания из-за роста цен на топливо. Если будет принят законопроект по увеличению акцизного налога, что повлечет за собой подорожание бензина и дизельного топлива, то это повлечет за собой рост цен на продукты.

Тогда как первая неделя осени в Украине прошла без значительных скачков цен, некоторые продукты все же подорожали. Больше всего выросла стоимость чеснока, брокколи и цветной капусты.

Также ожидается повышение цен на мясную продукцию до 3% из-за роста стоимости кормов и влияние аномальной погоды.

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