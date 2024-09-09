УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

Анна Косик
9 сентября 2024, 15:46
50
Из-за ненависти к пицце с ананасами, которая разрушает традиции, итальянцы поставили на это блюдо заоблачные ценники.
Гавайская пицца, повар
Гавайская пицца доводит до бешенства итальянцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Итальянцы известны своим зажигательным характером и любовью к традициям. Любимая для многих гавайская пицца для них является ударом ниже пояса, из-за чего в Италии решили в 10 раз повысить на нее цену.

Как пишет Bild, хотя пицца является традиционным блюдом и настоящей гордостью Италии, именно гавайский ее вариант с ананасами вызывает отвращение у жителей страны. Недавно эта пицца вошла в список худших пицц итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti.

Более того, одна из туристок, посетившая Италию, опубликовала видео из одного из ресторанов, где придумали поставить на гавайскую пиццу цену в 10 раз выше по сравнению с другими позициями в меню. За ананасы в пицце требуют 100 евро. Такую неоправданно высокую стоимость называют "компенсацией итальянским поварам за приготовление чужеродной пищи".

видео дня

Так почему итальянцы так недолюбливают ананасы в пицце? Дело в том, что для них пицца - это не просто еда, а часть их культурной идентичности. А любые попытки изменить традиционные рецепты, особенно столь радикальным образом, воспринимаются как неуважение к их культурным корням. Придумали гавайский рецепт пиццы в 1962 году в Канаде, что явно не понравилось итальянцам.

Что известно о Bild?

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Другие новости о еде, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Италия пицца интересные новости
Реклама

Главное за день

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

16:53 Украина
Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из Курщины

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из Курщины

15:58 Украина
"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря 35091

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

Даст фору Оливье : рецепт абсолютно нового салата Фаворит 25181

Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"

Обеспечивайте меня : невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки 21102

"Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание 21093

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание

Последние новости

17:09

Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

16:55

Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

16:55

Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

16:53

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

16:31

Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
16:16

Умер звезда "12 стульев" и "Места встречи изменить нельзя"

16:13

У Путина "ушли" от ответа насчет поставки иранских ракет для обстрелов Украины

15:58

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из КурщиныВидео

15:49

"Большую часть не перехватим": тревожный прогноз по целям иранской баллистики

Реклама
15:47

Для чего в автомобильной аптечке презерватив - используют его не по назначению

15:46

Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

15:39

В Украине резко "взлетели" цены на продукты в первую неделю осени: что подорожало

15:32

Учебник для 7-го класса с картой Украины без Крыма: в сети разгорелся скандал

15:24

Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

15:17

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:14

Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

14:52

"Они бы проголосовали": майор о вероятности создания Курской народной республикиВидео

14:49

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"Фото

14:42

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

14:11

Обнаглеет еще больше: Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще, прогноз

Реклама
14:10

"Родители уже дома": собака трогательно разбудила своего глухого брата, видео до слез

13:44

В ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины

13:43

Будет блестеть, как новая: чем отмыть сгоревшую кастрюлю

13:39

Без света тысячи украинцев: РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины

13:06

Автобус с военными попал в смертельное ДТП на Львовщине - депутат

13:01

Презентация iPhone 16 от Apple: каким будет новый айфонВидео

12:56

Церковный праздник 10 сентября: что запрещено делать в день трех святых мучениц

12:56

Бунт российских мотострелков: штурмовики РФ отказались умирать на Харьковщине

12:33

РФ сохранит захваченные территории: СМИ выяснили детали "мирного плана" Шольца

12:25

"Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу

12:15

Ресурсы РФ иссякнут к началу октября: майор сказал, когда ВСУ пойдут в наступлениеВидео

11:55

Разгадка тысячелетней легенды: найдены "темные" доказательства мифа о Мерлине

11:34

Выстоит ли Покровск и был ли шанс закончить войну: главные заявления Сырского в интервью CNN

11:12

Чего не должно быть в составе: нутрициолог рассказала, как выбрать пельмениВидео

11:11

"Провел на войне 10 лет": погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник

11:03

Телеканал 2+2 готовит премьеру военной драмы ко Дню защитников и защитниц Украины

10:47

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Драконам - боль, Лошадям - паранойя

10:45

Зачистка плацдарма и выход к АЭС: майор назвал цели ВСУ в Курской областиВидео

10:20

"Не собираемся это скрывать": Сырский сделал заявление о причинах катастрофы F-16

10:00

Курская АЭС - достижимая цель для ВСУ: эксперт сказал, есть ли риск катастрофыВидео

Реклама
09:18

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет

09:17

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

08:59

Привязана к постели: путинистка Любовь Успенская слегла - детали

08:54

РФ атаковала Украину КАБами и дронами: ПВО сбила 6 "Шахедов" и две ракеты Х-59/69

08:40

"Мы помешали им": Сырский сказал, почему на самом деле ВСУ пошли на Курщину

08:36

Армия РФ обходит Угледар и продвинулась под Покровском, оккупировано Водяное - DeepState

08:10

Как выиграть войну и где брать мотивацию военныммнение

07:42

"На всю жизнь": предательница Регина Тодоренко покинула РФ - причина

07:34

Ночью Киев был атакован "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях

06:52

РФ ударила по Харькову КАБами: есть "прилеты", вспыхнул пожар

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять