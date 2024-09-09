Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

Из-за ненависти к пицце с ананасами, которая разрушает традиции, итальянцы поставили на это блюдо заоблачные ценники.

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Гавайская пицца доводит до бешенства итальянцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Итальянцы известны своим зажигательным характером и любовью к традициям. Любимая для многих гавайская пицца для них является ударом ниже пояса, из-за чего в Италии решили в 10 раз повысить на нее цену.

Как пишет Bild, хотя пицца является традиционным блюдом и настоящей гордостью Италии, именно гавайский ее вариант с ананасами вызывает отвращение у жителей страны. Недавно эта пицца вошла в список худших пицц итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti.

Более того, одна из туристок, посетившая Италию, опубликовала видео из одного из ресторанов, где придумали поставить на гавайскую пиццу цену в 10 раз выше по сравнению с другими позициями в меню. За ананасы в пицце требуют 100 евро. Такую неоправданно высокую стоимость называют "компенсацией итальянским поварам за приготовление чужеродной пищи".

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Так почему итальянцы так недолюбливают ананасы в пицце? Дело в том, что для них пицца - это не просто еда, а часть их культурной идентичности. А любые попытки изменить традиционные рецепты, особенно столь радикальным образом, воспринимаются как неуважение к их культурным корням. Придумали гавайский рецепт пиццы в 1962 году в Канаде, что явно не понравилось итальянцам.

Что известно о Bild? Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

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