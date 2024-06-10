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Сколько нужно варить яйца всмятку: как получить вкусную и полезную еду

Дмитрий Видоменко
10 июня 2024, 13:47
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"Сколько нужно варить яйца всмятку?" - вопрос не такой простой, как может казаться на первый взгляд.
Яйца вкрутую
Сколько нужно варить яйца всмятку? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сколько по времени нужно варить яйца всмятку?

Для приготовления яиц всмятку обычно требуется около 4-6 минут. Время варки зависит от размера яйца и желаемой консистенции, сообщает проект Downshiftology. Итак:

  • Если варить 4 минуты, то белок будет частично застывшим, а желток останется жидким.
  • Если варить 5 минут, то белок станет полностью застывшим, а желток останется жидким.
  • Если варить 6 минут, то белок станет плотным, а желток будет слегка загустевшим, но все еще жидким в центре.

Чтобы приготовить яйца всмятку, нужно:

  • Положить яйца в кастрюлю и залить их холодной водой - так, чтобы она полностью покрывала яйца.
  • Вскипятите воду на среднем огне.
  • Как только вода закипит, прикрутите огонь до минимума и варите яйца в течение нужного времени (4-6 минут).

После варки сразу поместите яйца в холодную воду на несколько минут, чтобы остановить процесс готовки и облегчить их очистку.

Что за проект Downshiftology?

Downshiftology - кулинарный видеоблог, в котором публикуются рецепты и советы по простому и здоровому образу жизни. По состоянию на июнь 2024 на канал на YouTube подписано 2,64 млн человек.

Яйца вкрутую

Что лучше яйца всмятку или вкрутую?

Выбор между яйцами всмятку и вкрутую зависит от того, как именно вы любите есть и что вам нужно в питании в конкретный момент.

Итак, плюсы яиц всмятку:

  • Вкус и текстура. Они имеют мягкий, кремообразный желток и нежный белок, что делает их более деликатными и приятными на вкус.
  • Питательная ценность. Варка всмятку сохраняет больше витаминов и питательных веществ, особенно термолабильных, которые могут разрушаться при длительной термической обработке.
  • Легкость усвоения. Мягкий желток легче усваивается организмом.

Минусы яиц всмятку:

В принцип, он один, но очень важен - мягкий желток может содержать бактерии, такие как сальмонелла. Чтобы снизить риск, используйте свежие яйца и моете их перед приготовлением.

Итак, плюсы яиц вкрутую:

  • Безопасность. Варка вкрутую уничтожает большинство бактерий, делая яйца безопасными для употребления, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
  • Удобство. Яйца вкрутую можно легко транспортировать и хранить, они идеальны для перекусов и салатов.
  • Продолжительность хранения. Такие яйца можно хранить в холодильнике до недели, что удобно для приготовления заранее.

Минусы яиц вкрутую:

Вкус и текстура. Яйца вкрутую могут быть сухими и менее вкусными, особенно если они переварены и желток стал зернистым и зеленоватым.

Потеря питательных веществ. При длительной варке некоторые витамины и питательные вещества могут разрушаться.

Вывод - если вам важны вкус и текстура, то яйца всмятку могут быть лучшим выбором. Если безопасность и удобство важнее, тогда яйца вкрутую подойдут больше. В идеале, вы можете включать в свой рацион оба варианта, в зависимости от ситуации и личных предпочтений.

Интересные факты о яйцах

Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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