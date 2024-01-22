Вкус может измениться: эксперт рассказала об американском методе хранения яиц

Мэри Берри поделилась секретом, как уберечь яйца от порчи, ведь одно из ключевых правил - хранить их в холодильнике при определенной температуре.

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Как правильно хранить яйца - американский метод хранения яиц / Коллаж Главред, фото: pexels

Бывшая судья Great British Bake Off и автор кулинарной книги Мэри Берри раскрыла секрет, как сохранить яйца свежими дольше.

Нет ничего лучше, чем начать воскресное утро с яичницы, яичницы или даже французских тостов. Но ваши яичные мечты могут быстро развеяться, когда вы обнаружите, что яйца испортились, потому что вы не хранили их должным образом. Так какие шаги вы можете предпринять, чтобы этого не произошло? По словам кулинарного критика, одна из ключевых вещей, которую нужно сделать, - это не оставлять яйца в определенных местах холодильника, пишет Mirror.

Также не забывайте хранить их в коробках, хотя бороться с желанием хранить их в специальной подставке может быть сложно, особенно если она есть в комплекте с холодильником. Использование подставки для яиц означает, что они, скорее всего, будут впитывать запахи, поэтому Мэри советует хранить их в коробках и даже класть вверх дном, чтобы желток оставался в центре белка.

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Большинство британцев хранят яйца при комнатной температуре на столешнице, в то время как американцы считают, что лучше хранить яйца в более холодных условиях, и Мэри Берри соглашается с этим.

"Храните яйца в коробке в холодильнике (подальше от сильнопахнущих продуктов, чтобы они не впитывали вкусы и запахи через скорлупу), - пишет 88-летняя кулинарная писательница в своей книге "Полная кулинарная книга Мэри Берри".

"Если вы положите их острым концом вниз, желток останется в центре белка. Всегда используйте их до истечения срока годности".

Яйца можно хранить даже в морозильной камере до шести месяцев, но лучше использовать их после четырех месяцев, чтобы убедиться, что они максимально свежие. "Сырые яйца без скорлупы очень хорошо замораживаются и могут храниться до шести месяцев. Если яйцо целое, осторожно взбейте, чтобы смешать желток и белок; добавьте немного соли к целым яйцам и желткам для использования в соленых блюдах или сахара для использования в сладких блюдах (к белкам ничего не нужно добавлять)", - пишет Мэри.

Относительно размораживания яиц, она говорит: "Размораживайте при комнатной температуре. Блюда на основе яиц, такие как запеканки, заварные кремы и муссы, также можно замораживать".

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