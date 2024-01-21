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Как скачать видео с Фейсбук: хитрый фокус ошарашит опытного хакера

Алексей Тесля
21 января 2024, 01:30
Простая инструкция, доступная каждому - как скачать видео с Ютуба в Фейсбук.
Facebook
Как скачать видео с Фейсбук на ПК / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/LoboStudioHamburg

Рано или поздно перед каждым пользователем в Сети встает вопрос о необходимости загрузки того или иного видеофайла, размещенного в Facebook. Однако если вы знакомы с практической стороной дела, эта задача будет вам по плечу.

Есть сразу несколько проверенных способов быстрого скачивания видео с платформы Facebook на компьютер. Есть относительно простые и более сложные методы.

Как скачать видео с фейсбук на ПК

Любое видео с Facebook можно скачать, если вы пользуетесь популярным браузером FireFox.

видео дня

Порядок действий:

  • Выберите необходимое видео и откройте его в отдельной вкладке;
  • Замените в адресной строке начало адреса "www." на английскую "m.";
  • Вы попадаете на мобильный вариант интересующего вас сайта;
  • Зайти на специальную панель разработчиков: на ПК под Windows комбинация клавиш - F12 (на ноутбуке зажать одновременно Fn+F12, а на Макбуках вызывается сочетанием Alt+Cmd+i);
  • Далее кликайте мышкой и на ролик, а затем правой клавишей перейти в раздел "Инспектировать видео";
  • Тут подсветится блок, где далее необходимо включить ролик, а на панели разработчика подсветится детальная ссылка на видео;
  • Далее необходимо скопировать линк с панели разработчика, запустив вкладку – вставив полученный URL в адресную строку (отобразится на экране видео без элементов сайта);
  • Нажмите на видео ПКМ и активируйте "Сохранить как";
  • После этого необходимо подтвердить выбор, а также выбрать место сохранения файла.

Программы для загрузки видео с Facebook

Есть несколько надежных и проверенных ресурсов, которые помогут сохранить видео с Facebook.

KeepVid — простой и понятный интерфейс, который поможет справится даже новичку (приложение функционирует с ПК на базе Windows и Linux);

ClipGrab — мгновенный сервис сохранения контента из соцсетей (доступно на Windows и MacOS).

Скачать видео с Фейсбук: простой способ

Если у вас нет под рукой линка на популярные сервисы, подходящим вариантом может быть сохранение приложения, которое поможет скачать необходимый файл с платформы Facebook.

  • Getfvid позволяет без заморочек скачивать файлы в необходимом разрешении (есть возможность загрузить отдельно аудиодорожку в формате mp3);
  • Fbdown работает четко и безотказно (необходимо знание английского, так как сервис не обеспечивает украиноязычный интерфейс);
  • Savefromnet позволяет скачивать практически любые видео (работает с практически 1000 сайтов, в частности, с Facebook).

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