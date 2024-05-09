Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

Парад Победы в Москве в 2024 году оказался весьма куцым. И по численности военной техники он поставил антирекорд в истории страны-агрессора России. Close

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Парад Победы в Москве - Путину не отдали честь два офицера / коллаж Главред, скриншоты из видео

В ходе устроенного русским диктатором Владимиром Путиным "Парад Победы" на Красной площади в Москве произошло немало казусов ‒ в том числе и неприятных для него. Как пишет портал ВВС, в 2024 году по численности военной техники это мероприятие поставило антирекорд в истории страны-агрессора РФ.

Всего по Красной площади проехала 61 единица бронетехники - меньше, чем год назад, когда в параде участвовали 125 различных машин. Кроме того, в небе крутили фигуры высшего пилотажа 15 боевых самолетов - тоже самая малочисленная авиационная группа на парадах последних лет. Причем отменять их полеты в Кремле не стали ‒ даже несмотря то, что 9 мая в Москве был снегопад.

Кроме того, в параде участвовали более девяти тысяч человек (на тысячу больше, чем год назад), но на две меньше, чем в 2022 году, когда в параде участвовали 11 тысяч.

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Далее ‒ во время прохода диктатора Путина вдоль ряда старших и высших офицеров полковник ВДВ Сергей Молочников и генерал-лейтенант МЧС Виктор Панченков отказались ему отдавать честь.

Кончилось все и вовсе позорным конфузом, когда один из военнослужащих армии страны-агрессора РФ, который потерял ботинок прямо в ходе марша. Остальные колонны военнослужащих прошли торжественным маршем, как бы не обращая внимания на оставленную обувь на брусчатке Красной площади.

Что такое парад на Красной площади? Парад на Красной площади — построение личного состава и торжественный марш войск (сил) страны-агрессора РФ, с вооружением и военной техникой или без них, на Красной площади в Москве, в честь каких-либо событий и знаменательных дат, сообщает "Википедия".

Кризис в России и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

В 2023 году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что распад России уже начался. По мнению чиновника, теперь нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как считает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы к свержению Путина.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

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