Привиделись десятки "иностранных нацистов-наемников": оккупанты нелепо оправдали удар по Запорожью

Российские захватчики и коллаборанты начали распространять бред о якобы "базе для иностранных наемников" в уничтоженном ракетой ресторане.

Оккупанты утром 18 марта ударили ракетами по Запорожью/ Фото иллюстративное: ГСЧС Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты рано утром атаковали ракетами Запорожье. Вследствие этого был уничтожен ресторан на территории жилого комплекса и пострадали 9 жилых многоэтажек, обошлось без потерь и пострадавших. После этого коллаборанты и оккупанты попытались оправдаться за удар по гражданскому населению, придумав бред о том, что в ресторане якобы располагались военные Вооруженных сил Украины.

Такую "версию" выдал коллаборант, так называемый "представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов через несколько часов после удара. Он сказал, якобы оккупанты запустили в ресторан ракету С-300. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале коллаборанта в 7:10 в субботу, 18 марта.

Однако через несколько часов после этой публикации у Рогова появились другая версия, почему же оккупанты атаковали мирный ресторан. На этот раз ему привиделись там "десятки иностранных наемников-нацистов", по которым якобы и били российские захватчики.

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"Этот комплекс был одной из основных баз для элиты из "Иностранного легиона" – именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже десятки. Один из гауляйтеров Зеленского заявил, что пострадавших и погибших среди людей нет. Правильно, иностранные наемники-нацисты – не люди", – поделился своими фантазиями коллаборант Рогов.

Ракетный удар по Запорожью

Российские захватчики в ночь на субботу, 18 марта, ударили ракетами по Запорожью. Удар пришелся по жилому комплексу. Вследствие этого было разрушено заведение общественного питания и повреждены прилегающие жилые дома. В ОВА рассказали, что из-за ракетного удара обломками было нанесено повреждение фасадам, окнам и крышам многоэтажек, которые расположены рядом. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вечером 17 марта и в ночь на 18-е российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В некоторых населенных пунктах прогремели взрывы из-за попадания, кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны.

Вечером 17 марта в Днепре раздались сильные звуки взрывов, а в небе над городом было видно зарево. Взрывы прогремели и в Новомосковске Днепропетровской области. Два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Также 17 марта российские оккупанты атаковали Константиновку (Донецкая область). В результате вражеских обстрелов в городе загорелись дома.

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