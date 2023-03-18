"Путину будет очень сложно передвигаться по миру" – правительство Великобритании

Привлечение диктатора РФ к ответственности за его преступления может быть длительным процессом, однако это возможно, говорят в британском правительстве.

Путину будет очень сложно передвигаться по миру, заявили в британском правительстве/ сайт Кремля, Twitter Dominic Raab

Российскому диктатору Владимиру Путину скоро станет очень сложно передвигаться по миру из-за решения Международного уголовного суда выдать ордер на его арест, ведь есть много стран, которые поддерживают МУС. Поэтому в этих странах главу Кремля будут вынуждены арестовать.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, сообщает BBC. Он отмечает, что привлечение Путина к ответственности за его преступления может быть длительным процессом, однако это возможно.

"Это будет, как я подозреваю, долгий процесс, но то же самое говорили о Югославии, о Руанде, и многие люди, ответственные за кровопролитие, в итоге оказались в суде. Я думаю, что уже в ближайшее время для президента Путина будет очень сложно перемещаться по миру", – подчеркнул Рааб.

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Также он добавил, что для членов международного сообщества, которые поддерживают МУС, важно понимать, что суд имеет достаточную поддержку в расследовании, экспертизах и опросе свидетелей.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что ордер на арест диктатора РФ Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд, стал еще одним напоминанием российским элитам, что они должны "слить" главу Кремля, если не хотят и сами оказаться в положении изгнанников.

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