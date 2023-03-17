Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: реакция Украины и все подробности

Суд посчитал, что ордера являются секретными для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования.

Путин / УНИАН, скриншот YouTube

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента диктатора Владимира Путина.

Как говорится в пресс-службе МУС, кроме Путина орден был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

"Владимир Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.

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При этом Львова-Белова также обвиняется в незаконной депортации украинских детей в РФ.

"Существуют разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи населения из оккупированных районов Украины в РФ в ущерб украинским детям", - говорится в сообщении.

Орден на арест Путина является секретным

Суд посчитал, что ордера являются секретными для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования.

"Тем не менее, учитывая, что поведение, рассматриваемое в данной ситуации, предположительно продолжается, и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений", - говорится в сообщении.

Реакция Украины на арест Путина

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

"Это означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", - цитирует Костина пресс-служба Офиса.

"Палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест путина. Это только начало", - отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак добавил, что Украина системно сотрудничает с МКС.

"Также работает Координационный совет Украины по вопросам защиты и безопасности детей, задачей которого является прекращение насильственной передачи или депортации детей из Украины в РФ и возвращение и воссоединение семей в соответствии с интересами ребенка и к международному праву", - сказал он.

Сколько РФ принудительно депортировала детей

"В производствах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Настоящие цифры могут быть кратно больше. 308 детей удалось вернуть. Это достаточно тяжелый процесс, но мы работаем над этим", - отметил Андрей Ермак.

Как отреагировали в России на "арест Путина"

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Это решение для нашей страны не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".

По ее словам, РФ "не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.

Где ратифицирован Римский статут

Зеленым на карте отмечены страны, где ратифицирован Римский статут. В этих странах Путина отныне обязаны по закону арестовать в случае приезда.

Карта, где ратифицирован Римский статут / соцсети

Как ранее сообщали, российский диктатор Владимир Путин отдает кровавые приказы, терроризируя мирное население Украины. Он сам признался в военных преступлениях, совершенных против человечества. Дело против диктатора будет рассматривать Гаагский международный трибунал, заявил федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Кроме того, независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, действующая под руководством ООН, не смогла собрать доказательств геноцида украинцев после полномасштабного вторжения РФ.

"Мы не обнаружили геноцида на территории Украины", - отметил глава комиссии Эрик Месе, сообщает The Guardian

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