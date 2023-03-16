"Доказательств геноцида украинцев нет": в ООН оскандалились заявлением

В отчете также сказано, что волны нападений РФ на энергетическую инфраструктуру Украины могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Война в Украине / ГСЧС, pixabay

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, действующая под руководством ООН, не смогла собрать доказательств геноцида украинцев после полномасштабного вторжения РФ.

"Мы не обнаружили геноцида на территории Украины", - отметил глава комиссии Эрик Месе, сообщает The Guardian

По словам Месе, группа собирала доказательства, и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

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Что еще говорится в отчете

Вместе с тем, в отчете Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине сказано, что российские власти совершили широкий спектр нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права в разных областях Украины, многие из которых составляют военные преступления.

Отмечается, что к военным преступлениям относятся нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

Преступления против Украины

В отчете также сказано, что волны нападений РФ на энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября 2022 года могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Комиссия рекомендует расследовать все нарушения и преступления и привлекать виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне. Она призывает к всеобъемлющему подходу к ответственности, который включает как уголовную ответственность, так и право жертв на репарации.

Пытки оккупантов против украинцев

Как говорится в отчете Комиссии, "систематические случаи пыток со стороны россиян могут быть равносильны преступлениям против человечности, а задержка с репатриацией гражданских лиц может быть приравнена к военному преступлению".

Как проходило расследование ООН

Отмечается, что для подготовки доклада Комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросила 348 женщин и 247 мужчин.

Следователи Комиссии проинспектировали места разрушений, захоронений, места содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомившись с большим количеством документов и докладов.

Исключение России из ООН

В середине декабря 2022 года в Конгресс США внесли резолюцию, предусматривающую изгнание страны-агрессора России из Совбеза ООН из-за нарушения главных принципов функционирования организации. Американские конгрессмены акцентировали внимание на том, что Россия напала на Украину, незаконно проголосовала за аннексию ее территорий, совершила зверства в украинских городах, угрожает применением ядерного оружия и создает риски для мировых поставок продовольствия.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявлял, что ООН нужно разработать схему прекращения пребывания стран в Совете Безопасности ООН. Россия должна быть исключена из Совбеза из-за нарушения международного права.

Украина официально призвала государства-участники ООН пересмотреть право агрессора России на пребывание в организации и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что действия Москвы дискредитируют всю систему ООН.

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