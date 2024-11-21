РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету: стали известны детали утреннего удара

Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

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РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

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РФ утром запустила по Украине ряд ракет

В частности, захватчики запустили межконтитентальную баллистическую ракету

Был удар по Днепру, повреждены предприятия и критическая инфраструктура

Страна-агрессор Россия утром в четверг, 21 ноября, запустила по Украине ряд ракет. В частности, захватчики запустили межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ.

Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области рф было запущено межконтитентальную баллистическую ракету, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.)", - говорится в сообщении.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил во время атаки уничтожили шесть ракет Х-101.

"По другим ракетам - без существенных последствий", - отметили в Воздушных силах.

Также отмечается, что информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.

Удар по Украине 21 ноября/ Воздушные силы ВСУ

Последствия утреннего удара по Днепру

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты с раннего утра массированно атаковали область.

"Информация о последствиях уточняется. На сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", - отметил глава ОГА.

Также он добавил, что ночью российская армия била по Никопольщине - райцентру, Покровской и Червоногригорьевской громадах, применяя артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град". Люди не пострадали.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате удара по областному центру пострадало здание центра реабилитации инвалидов. Разрушена котельная, выбиты окна. Он добавил, что относительно того, есть ли пострадавшие, информация уточняется.

Удары РФ по Украине 21 ноября - что известно

Ранее Главред сообщал, что у РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине. Около 06:39 ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Под ударом был Днепр и агломерация. Ракетная атака продолжалась два часа.

После этого стало известно, что были взрывы в Днепре - РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары. Страна-агрессор РФ массированно атаковала Днепропетровскую область с самого утра.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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