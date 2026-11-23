Как прочистить забитый унитаз без сантехника. Простые способы с использованием вантуза, средства для мытья посуды и горячей воды помогут устранить проблему дома.

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Как прочистить унитаз / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как самостоятельно прочистить засорившийся унитаз

Помогут ли средство для мытья посуды и горячая вода

Что категорически нельзя смывать в унитаз

Засор унитаза - неприятная бытовая проблема, которая может возникнуть в любой момент. Вода перестает нормально сливаться, а повторный слив только ухудшает ситуацию. Однако во многих случаях устранить засор можно самостоятельно, без помощи сантехника. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Deccoria, для прочистки унитаза можно использовать обычный вантуз, средство для мытья посуды и горячую воду. Если эти способы не помогают, понадобится специальная сантехническая спираль.

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Что делать, если засорился унитаз

Самая распространенная ошибка - несколько раз подряд нажимать кнопку смыва. Если труба заблокирована, вода не уходит, а лишь наполняет чашу. Из-за этого она может перелиться на пол.

Если после первого смыва вода не сходит, не стоит повторять попытку. Лучше подождать, пока её уровень снизится.

Перед прочисткой застелите пол вокруг унитаза старыми полотенцами. Также наденьте плотные резиновые перчатки.

Если причина засора находится близко к сливной трубе и её хорошо видно, попробуйте осторожно удалить препятствие вручную. Однако не проталкивайте посторонние предметы глубже в трубу.

Как прочистить унитаз вантузом

Один из самых простых способов устранить засор - воспользоваться вантузом.

Для этого установите его резиновую часть над сливным отверстием. Она должна плотно прилегать к поверхности и быть погруженной в воду.

Первое нажатие сделайте медленно, чтобы выпустить лишний воздух и избежать брызг.

После этого начните энергично двигать рукояткой вверх и вниз. Важно не отрывать резиновую часть от сливного отверстия.

Повторите несколько серий движений. Если засор незначительный, вода постепенно начнёт сходить.

Проверять результат сливом можно только тогда, когда уровень воды заметно снизился.

Видео о том, что делать, если забился унитаз, можно посмотреть здесь:

Как прочистить унитаз средством для мытья посуды и горячей водой

Если вантуз не помог, можно воспользоваться средством для мытья посуды.

Этот способ может сработать при незначительных засорах, вызванных туалетной бумагой или органическими отходами.

Сначала налейте в унитаз немного средства для мытья посуды. Оставьте его на 10–15 минут.

После этого осторожно добавьте горячую, но не кипящую воду. Делайте это только тогда, когда в чаше достаточно места.

Важно не использовать кипяток. Резкий перепад температур может повредить керамику, а слишком горячая вода - пластиковые элементы канализации.

Подождите ещё примерно 10 минут. Затем попробуйте снова воспользоваться вантузом.

Средство для мытья посуды может облегчить прохождение небольшого засора. Однако оно не поможет, если в трубе застрял твердый предмет.

Помогут ли сода и уксус от засора унитаза

Еще один популярный домашний способ - использование пищевой соды и уксуса.

При смешивании этих веществ происходит химическая реакция с выделением углекислого газа. Из-за этого смесь активно пенится.

В статье рекомендуют засыпать в унитаз 1 стакан соды и добавить 1 стакан уксуса.

Через 5 минут можно осторожно долить горячую воду, если уровень воды в чаше это позволяет.

Еще через 10 минут попробуйте прочистить слив вантузом.

Однако эффективность такого способа ограничена. Сода и уксус в основном нейтрализуют друг друга, а пена не создает достаточного давления для устранения серьезных засоров.

Не смешивайте соду и уксус с химическими средствами для прочистки труб. Также не стоит применять этот способ, если в унитаз уже заливали агрессивную бытовую химию.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Что делать, если домашние средства не помогают

Если после нескольких попыток вода всё равно не сходит, засор может находиться глубже в канализационной трубе.

В таком случае можно воспользоваться специальной сантехнической спиралью для унитаза.

Она позволяет механически устранить препятствие в сифоне или трубе.

Вставлять спираль нужно осторожно, следуя инструкции производителя. Не стоит прилагать чрезмерных усилий, если инструмент встретил сильное сопротивление.

Иначе можно повредить сантехнику или затолкнуть посторонний предмет ещё глубже.

Если прочистить унитаз не удалось, лучше обратиться к сантехнику. Особенно если вода начинает вытекать через другие сливные отверстия.

Что нельзя смывать в унитаз

Лучший способ избежать засоров - правильно пользоваться канализацией.

В унитаз следует смывать только естественные отходы жизнедеятельности и обычную туалетную бумагу.

Категорически не рекомендуется смывать:

Влажные салфетки, даже если на упаковке указано, что они смываемые.

Бумажные полотенца и салфетки для уборки.

Ватные диски и палочки.

Гигиенические прокладки и тампоны.

Подгузники.

Волосы.

Зубная нить.

Наполнитель для кошачьего туалета.

Остатки еды.

Кофейная и чайная гуща.

Масло и жир после жарки.

Эти предметы могут скапливаться в трубах и создавать плотные засоры.

Особенно опасны влажные салфетки. В отличие от обычной туалетной бумаги, они значительно медленнее разлагаются в воде.

Жир также не следует выливать в канализацию. При остывании он может застывать и скапливаться на стенках труб.

Чтобы избежать проблем, регулярно следите за работой слива и не используйте унитаз в качестве мусорного ведра.

Если вода стала сливаться медленнее, лучше устранить проблему сразу. Это поможет избежать серьезного засора и дорогостоящего ремонта.

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