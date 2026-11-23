Песков обвинил Киев в "террористической деятельности на Балтике" и упомянул о "гуманитарной операции" в Константиновке.

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В Кремле сделали новое заявление после ударов по российским судам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления Пескова:

Кремль "обратил внимание" на удары по судам РФ у берегов Ливии

От стран Балтии ожидают давления на Украину

Москва вновь упомянула "гуманитарную операцию" в Константиновке

Кремль отреагировал на украинские удары по российскому корвету в Ливии и сухогрузу в Балтийском море. Москва рассчитывает на страны Балтии, которые должны "предупредить" Киев. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, "Москва обратила внимание на заявления Киева об атаках на российские суда у берегов Ливии". Атаку на российский сухогруз в Балтийском море он назвал приводящей к "нагнетанию напряженности в регионе".

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Песков заявил, что Россия надеется на помощь соседей Украины по Европе. По его словам, страны Балтии должны "использовать своё влияние на Украину, чтобы предостеречь её от расширения террористической активности на Балтике".

Также пресс-секретарь Кремля вернулся к теме Константиновки. Он повторил предложение РФ о так называемой "гуманитарной операции" в городе и обвинил Украину в нежелании соглашаться на это "щедрое" предложение.

"Заявления Зеленского и других представителей Киева, скорее, свидетельствуют о нежелании Украины продолжать гуманитарные операции", - сказал Песков.

Также он заявил, что Россия намерена инициировать диалог с европейцами, чтобы "понять, насколько они являются коалицией тех, кто стремится к миру".

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Может ли Кремль прикрыться гуманитарной операцией

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Москва может использовать положение гражданских лиц в качестве прикрытия для переброски своих войск.

"Если мы разрушим железнодорожный мост, то весной в Крыму начнутся голодные бунты. Не удивлюсь, если кто-то в Кремле предложит провести в Крыму гуманитарную операцию, как в Олешках, якобы для спасения гражданских, но на самом деле для поддержки войск", - отметил он.

Говоря о морской логистике оккупантов, эксперт подчеркнул, что Украине проще наносить удары по судам, чем по портовой инфраструктуре.

"Нужно просто топить паромы. Будет очень трудно разрушить инфраструктуру Керченского порта и порта Кавказ, поскольку для этого потребуется большой объем боеприпасов. А вот потопить паромы по одному, как слепых котят, мы можем. И тогда никто никуда не поплывет", - пояснил Жданов.

Удары по флоту РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, 21 ноября в Финском заливе загорелось российское судно Sparta II. По данным финской стороны, его поразили дроны, после чего судно потеряло управление и дрейфовало в водах Финляндии. Пограничная служба Финляндии предупреждала, что в случае неконтролируемого пожара судно может даже затонуть.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко утверждал, что нападение произошло в трех морских милях от границы России. По его словам, сухогруз атаковали два беспилотника. Финляндия после инцидента ограничила воздушное и морское движение в восточной части залива.

Тема Константиновки уже звучала в заявлениях Кремля. Президент Владимир Зеленский назвал замысел Путина в отношении города абсолютно примитивным ходом. По его словам, после Константиновки под угрозой оказались бы Краматорск и Славянск.

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