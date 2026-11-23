По данным OSINT-аналитиков, с 2022 года завод в Новошахтинске подвергался ударам как минимум девять раз.

https://glavred.info/war/nichna-ataka-droniv-na-rostovshchinu-pozhezha-na-npz-shcho-postachaye-armiyu-rf-10814486.html Ссылка скопирована

​ Ночная атака дронов на Ростовскую область - пожар на НПЗ, снабжающем армию РФ ​ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+ ​

Что произошло:

Дроны ночью атаковали НПЗ в Новошахтинске

На территории завода вспыхнул сильный пожар

Завод поставляет армии РФ дизельное топливо и авиационный бензин

В ночь на 23 ноября, около 01:00, беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО НЗНП) в Ростовской области страны-агрессора РФ. После ударов на территории предприятия вспыхнул сильный пожар, зарево от которого было видно за километры.

Об этом сообщили OSINT-аналитики проекта Exilenova+ в Telegram. Они обнародовали ночные кадры с оранжевым сиянием над городом и спутниковый снимок завода.

видео дня

Пожар на НПЗ в Новошахтинске / Фото: Exilenova+

​Новошахтинский НПЗ / Exilenova+ ​

Об атаке на этот объект также написал мониторинговый канал Supernova+ в Telegram. По его данным, на заводе загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Российские мониторинговые каналы также предупреждали об угрозе БПЛА в Шахтах, Красном Сулине, Гуковом, Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Около 02:00 в Ростовской области объявили также ракетную тревогу. Официальных заявлений Генштаба ВСУ по поводу этой атаки на момент публикации не было.

Промышленная зона Новошахтинского НПЗ после атаки. / Фото: Exilenova+

Что известно о Новошахтинском НПЗ

Новошахтинский завод нефтепродуктов считается одним из ключевых поставщиков топлива на юге России. По данным Exilenova+, он способен перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год и производит дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензиновые фракции. В то же время издание Reuters оценивало мощность завода примерно в 5 млн тонн в год.

Промзона Новошахтинского НПЗ после атаки / Фото: Exilenova+

По данным Генерального штаба ВСУ, завод непосредственно участвует в обеспечении оккупационной армии РФ. В частности, он поставляет российским войскам дизельное топливо и авиационный керосин.

Предприятие уже неоднократно подвергалось ударам:

22 июня 2022 года;

4 мая 2023 года;

13 марта, 6 июня и 19 декабря 2024 года;

21 августа и 25 декабря 2025 года;

25 августа и 25 сентября 2026 года.

После атаки 25 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсар признал, что завод получил повреждения. Тогда в РФ заявили о примерно 50 сбитых дронах.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Чем удары по НПЗ угрожают экономике России?

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам имеют накопительный эффект. Сначала россияне испытывают дефицит топлива, затем - рост цен, сбои в логистике и поставках продовольствия.

"Это пока лишь "цветочки". Все нынешние процессы имеют накопительный эффект. И первое, что ощутили в России, - нехватка топлива", - подчеркнул специалист.

По его словам, именно нефть еще со советских времен остается фундаментом российского государства.

"Со времен Советского Союза Россия жила за счет экспорта нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия как государство просто перестанет существовать", - пояснил Загородний.

С ним соглашается редактор UkraineAlert аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон, который в колонке для Atlantic Council обратил внимание на то, что последствия дронной кампании уже ощущают на себе обычные россияне.

"С начала ноября ряд российских регионов начал сообщать о дефиците топлива", - отметил он.

Удары по НПЗ России - новости

Как сообщал Главред, Украина продолжает дальнобойную кампанию против российской нефтепереработки. В сентябре в Самаре Куйбышевский НПЗ загорелся второй раз за сутки. Генштаб ВСУ подтвердил удары по заводу накануне пожара.

В октябре Москва обвинила Киев в атаках на два НПЗ. Однако в администрации Зеленского назвали фейком сообщение Кремля о новых ударах. Украинская сторона отрицала причастность к этим атакам.

В начале ноября президент заявил о возможности перерыва. По его словам, Украина готова прекратить удары по НПЗ России при определённом условии. Речь идёт о защите американскими системами Patriot на весь срок такого перерыва.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред