Что произошло:
- Дроны ночью атаковали НПЗ в Новошахтинске
- На территории завода вспыхнул сильный пожар
- Завод поставляет армии РФ дизельное топливо и авиационный бензин
В ночь на 23 ноября, около 01:00, беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО НЗНП) в Ростовской области страны-агрессора РФ. После ударов на территории предприятия вспыхнул сильный пожар, зарево от которого было видно за километры.
Об этом сообщили OSINT-аналитики проекта Exilenova+ в Telegram. Они обнародовали ночные кадры с оранжевым сиянием над городом и спутниковый снимок завода.
Об атаке на этот объект также написал мониторинговый канал Supernova+ в Telegram. По его данным, на заводе загорелся резервуар с нефтепродуктами.
Российские мониторинговые каналы также предупреждали об угрозе БПЛА в Шахтах, Красном Сулине, Гуковом, Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Около 02:00 в Ростовской области объявили также ракетную тревогу. Официальных заявлений Генштаба ВСУ по поводу этой атаки на момент публикации не было.
Что известно о Новошахтинском НПЗ
Новошахтинский завод нефтепродуктов считается одним из ключевых поставщиков топлива на юге России. По данным Exilenova+, он способен перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год и производит дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензиновые фракции. В то же время издание Reuters оценивало мощность завода примерно в 5 млн тонн в год.
По данным Генерального штаба ВСУ, завод непосредственно участвует в обеспечении оккупационной армии РФ. В частности, он поставляет российским войскам дизельное топливо и авиационный керосин.
Предприятие уже неоднократно подвергалось ударам:
- 22 июня 2022 года;
- 4 мая 2023 года;
- 13 марта, 6 июня и 19 декабря 2024 года;
- 21 августа и 25 декабря 2025 года;
- 25 августа и 25 сентября 2026 года.
После атаки 25 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсар признал, что завод получил повреждения. Тогда в РФ заявили о примерно 50 сбитых дронах.
Чем удары по НПЗ угрожают экономике России?
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам имеют накопительный эффект. Сначала россияне испытывают дефицит топлива, затем - рост цен, сбои в логистике и поставках продовольствия.
"Это пока лишь "цветочки". Все нынешние процессы имеют накопительный эффект. И первое, что ощутили в России, - нехватка топлива", - подчеркнул специалист.
По его словам, именно нефть еще со советских времен остается фундаментом российского государства.
"Со времен Советского Союза Россия жила за счет экспорта нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия как государство просто перестанет существовать", - пояснил Загородний.
С ним соглашается редактор UkraineAlert аналитического центра Atlantic Council Питер Дикинсон, который в колонке для Atlantic Council обратил внимание на то, что последствия дронной кампании уже ощущают на себе обычные россияне.
"С начала ноября ряд российских регионов начал сообщать о дефиците топлива", - отметил он.
Удары по НПЗ России - новости
Как сообщал Главред, Украина продолжает дальнобойную кампанию против российской нефтепереработки. В сентябре в Самаре Куйбышевский НПЗ загорелся второй раз за сутки. Генштаб ВСУ подтвердил удары по заводу накануне пожара.
В октябре Москва обвинила Киев в атаках на два НПЗ. Однако в администрации Зеленского назвали фейком сообщение Кремля о новых ударах. Украинская сторона отрицала причастность к этим атакам.
В начале ноября президент заявил о возможности перерыва. По его словам, Украина готова прекратить удары по НПЗ России при определённом условии. Речь идёт о защите американскими системами Patriot на весь срок такого перерыва.
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