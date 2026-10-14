Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

Россия обвинила Украину в нападениях на два НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. В ЦПД объяснили цель российских обвинений.

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В администрации Зеленского опровергли обвинения Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Россия заявила об ударах по двум НПЗ, Украина это отрицает

В администрации Зеленского назвали сообщение Кремля фейком

Коваленко объяснил, зачем РФ распространяет такие обвинения

Страна-агрессор Россия обвинила Украину в атаках на два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях, связав это с отсутствием прогресса в вопросе энергетического перемирия. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в комментарии российским пропагандистским СМИ, не предоставив никаких доказательств атак.

Он отметил, что украинская сторона якобы атаковала два российских предприятия 14 октября. По его словам, такие действия свидетельствуют об отсутствии шагов по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

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"По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия", - сказал Новак.

В администрации Зеленского опровергли заявление России об ударах по НПЗ

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию о поражении двух нефтеперерабатывающих заводов. Он уточнил, что украинские силы атаковали другие цели на территории России.

"Не было. Россияне распространили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, ещё несколько объектов атаковали, а НПЗ - нет", - заявил Литвин .

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

В Центре противодействия дезинформации при СНБО также опровергли сообщения российских чиновников. Там подчеркнули, что Москва использует тему якобы украинских ударов, чтобы оправдать собственные действия и сформировать выгодную для себя трактовку ситуации вокруг энергетического перемирия.

В ЦПД обратили внимание, что Россия продолжает атаковать украинские теплоэлектроцентрали и объекты критической инфраструктуры. В то же время российские представители уже объясняли отказ от энергетического перемирия тем, что США якобы не определили конкретных условий договоренностей.

Коваленко объяснил, зачем Россия распространяет обвинения

Экс-глава ЦПД Андрей Коваленко считает, что российская сторона может и в дальнейшем распространять сообщения о якобы украинских ударах по своим нефтеперерабатывающим предприятиям. По его оценке, такая информационная кампания может быть связана с попытками повлиять на поддержку Украины со стороны партнеров.

"Россияне сейчас активно включились в тему "ударов по их НПЗ" - будут активно лгать, потому что они очень заинтересованы в том, чтобы Украина лишилась разведданных. При этом Песков фактически ранее признал, что Россия наносит удары по украинской энергетике и нарушает "энергетическое перемирие Трампа", поскольку президент США не уточнил его детали", - заявил Коваленко.

Он также раскритиковал позицию Москвы относительно переговоров о прекращении ударов по энергетическим объектам, обвинив российские власти в манипулировании информацией и попытках переложить ответственность на Украину.

"Традиционная российская игра - мира они не хотят, лгут и перекладывают ответственность, размывая реальность", - подчеркнул Коваленко.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам при условии прекращения атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Президент подчеркнул, что любые шаги должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии. По его словам, за неделю по Украине было выпущено около 1450 авиабомб, 75 ракет и более 1640 дронов.

Администрация президента США Дональда Трампа оказывала давление на Киев с целью прекращения ударов по российским НПЗ. Белый дом, по сообщениям СМИ, угрожает приостановить работу механизма PURL, чтобы добиться прекращения атак на энергетическую инфраструктуру РФ.

Американский чиновник на условиях анонимности пояснил, что инициатива энергетического перемирия касается исключительно НПЗ, а защита других энергетических объектов может стать предметом отдельной договоренности.

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Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективное противодействие пропаганде, деструктивному информационному воздействию и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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