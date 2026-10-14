Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ - у Зеленского сделали заявление

Юрий Берендий
14 октября 2026, 19:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия обвинила Украину в нападениях на два НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. В ЦПД объяснили цель российских обвинений.
В администрации Зеленского опровергли обвинения Москвы
В администрации Зеленского опровергли обвинения Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Россия заявила об ударах по двум НПЗ, Украина это отрицает
  • В администрации Зеленского назвали сообщение Кремля фейком
  • Коваленко объяснил, зачем РФ распространяет такие обвинения

Страна-агрессор Россия обвинила Украину в атаках на два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях, связав это с отсутствием прогресса в вопросе энергетического перемирия. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в комментарии российским пропагандистским СМИ, не предоставив никаких доказательств атак.

Он отметил, что украинская сторона якобы атаковала два российских предприятия 14 октября. По его словам, такие действия свидетельствуют об отсутствии шагов по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

видео дня

"По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия", - сказал Новак.

В администрации Зеленского опровергли заявление России об ударах по НПЗ

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию о поражении двух нефтеперерабатывающих заводов. Он уточнил, что украинские силы атаковали другие цели на территории России.

"Не было. Россияне распространили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, ещё несколько объектов атаковали, а НПЗ - нет", - заявил Литвин .

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

В Центре противодействия дезинформации при СНБО также опровергли сообщения российских чиновников. Там подчеркнули, что Москва использует тему якобы украинских ударов, чтобы оправдать собственные действия и сформировать выгодную для себя трактовку ситуации вокруг энергетического перемирия.

В ЦПД обратили внимание, что Россия продолжает атаковать украинские теплоэлектроцентрали и объекты критической инфраструктуры. В то же время российские представители уже объясняли отказ от энергетического перемирия тем, что США якобы не определили конкретных условий договоренностей.

Коваленко объяснил, зачем Россия распространяет обвинения

Экс-глава ЦПД Андрей Коваленко считает, что российская сторона может и в дальнейшем распространять сообщения о якобы украинских ударах по своим нефтеперерабатывающим предприятиям. По его оценке, такая информационная кампания может быть связана с попытками повлиять на поддержку Украины со стороны партнеров.

"Россияне сейчас активно включились в тему "ударов по их НПЗ" - будут активно лгать, потому что они очень заинтересованы в том, чтобы Украина лишилась разведданных. При этом Песков фактически ранее признал, что Россия наносит удары по украинской энергетике и нарушает "энергетическое перемирие Трампа", поскольку президент США не уточнил его детали", - заявил Коваленко.

Он также раскритиковал позицию Москвы относительно переговоров о прекращении ударов по энергетическим объектам, обвинив российские власти в манипулировании информацией и попытках переложить ответственность на Украину.

"Традиционная российская игра - мира они не хотят, лгут и перекладывают ответственность, размывая реальность", - подчеркнул Коваленко.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам при условии прекращения атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Президент подчеркнул, что любые шаги должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии. По его словам, за неделю по Украине было выпущено около 1450 авиабомб, 75 ракет и более 1640 дронов.

Администрация президента США Дональда Трампа оказывала давление на Киев с целью прекращения ударов по российским НПЗ. Белый дом, по сообщениям СМИ, угрожает приостановить работу механизма PURL, чтобы добиться прекращения атак на энергетическую инфраструктуру РФ.

Американский чиновник на условиях анонимности пояснил, что инициатива энергетического перемирия касается исключительно НПЗ, а защита других энергетических объектов может стать предметом отдельной договоренности.

Читайте также:

Об источнике: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективное противодействие пропаганде, деструктивному информационному воздействию и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине новости Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

21:03Война
"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

20:22Война
Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в быту

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в быту

Последние новости

21:36

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

21:03

Starlink возобновляет работу на скорости до 160 км/ч — Федоров

20:57

Тест на IQ: нужно найти собаку среди плюшевых мишек за 12 секунд

20:56

На холодную или горячую поверхность: когда на самом деле нужно наливать масло

20:28

Не боятся трудностей и препятствий: 4 месяца рождения самых стойких людей

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
20:22

"Мы не продаем нашу страну": Зеленский резко высказался о Трампе

20:15

"Управленческий опыт, который может пригодиться всей стране", — эксперт о политической роли Терехова

20:05

Что означает "red flag": откуда взялось выражение и чем заменить на украинском

19:58

"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

Реклама
19:57

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:54

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осеньюВидео

19:42

У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

19:26

Конец финансовых затруднений: 4 знака зодиака разбогатеют уже в октябре

19:15

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:11

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:10

Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киевамнение

19:09

Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

18:55

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

18:46

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в бытуВидео

18:34

Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

Реклама
18:14

Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

18:05

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

18:00

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

17:36

Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

17:30

Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

17:19

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видеоВидео

17:17

Не хуже навоза: какой сидерат посеять осенью для восстановления почвы

17:10

Орехи не будут горчить и не покроются плесенью: где их нужно хранить

17:01

Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходовВидео

16:46

"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

16:13

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

16:13

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

16:00

Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

15:40

Зачем кладут лавровый лист в машину: дело вовсе не в суевериях

15:20

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

15:14

Одежда после стирки высохнет быстрее: назван малоизвестный режим стиральной машины

15:07

Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 даты рождения, связанные с высоким интеллектом

14:59

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:33

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

Реклама
14:28

Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явленияВидео

14:22

"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел

14:16

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

14:00

Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

13:49

Планшет как универсальное устройство: когда он удобнее ноутбука или смартфона новости компании

13:43

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

13:25

Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

13:08

Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

12:48

Капуста со сладким перцем и чесноком: главное правило быстрого маринования

12:36

Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости Ровно
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять