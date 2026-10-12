Трампа интересуют НПЗ: СМИ узнали, что предусматривает энергетическое перемирие

В США объяснили, в чем заключается цель объявленного Трампом энергетического перемирия.

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Американский чиновник объяснил, почему Трамп оказывает давление на Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

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В США хотят прекращения огня только по НПЗ в рамках энергетического перемирия

Соглашение о прекращении ударов по электросетям могут заключить отдельно

Трамп связывает украинские удары по НПЗ с ростом цен на бензин в США

"Энергетическое перемирие" между страной-агрессором Россией и Украиной, о котором заявил президент США Дональд Трамп, распространяется исключительно на удары по нефтеперерабатывающим заводам обеих сторон.

Как пишет издание Axios со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, защита остальной энергетической инфраструктуры - электростанций и сетей - может стать предметом отдельного соглашения, но только при условии, что обстрелы НПЗ прекратятся.

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НПЗ в России / Инфографика: Главред

В США описали эту договоренность формулой "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающий завод". Однако в Киеве подчеркивают асимметрию: у Украины есть единственный завод, который из-за российских обстрелов не работает на полную мощность, тогда как РФ располагает разветвленной системой мощностей.

Приоритет для украинской стороны лежит в совершенно иной плоскости - речь идет об объектах, от которых зависит перезимовка.

"Мы импортируем дизельное топливо и газ. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", - заявил представитель Украины.

Почему Вашингтон оказывает давление именно на Киев

Трамп ожидает, что Владимир Зеленский будет придерживаться оговоренных условий. В Белом доме убеждены, что украинские операции против российской нефтепереработки бьют прежде всего по отношениям Зеленского с американским лидером, а не по Кремлю. Сам Трамп связывает эти удары с ростом цен на бензин в США.

"Трамп действительно разгневан. Он считает, что Зеленский воспринимает США как нечто само собой разумеющееся", - отметил американский высокопоставленный чиновник.

В то же время реакции со стороны России пока нет. В Белом доме признают, что Москва лишь рассматривает предложение и до сих пор не дала ответа, готова ли она его принять.

Axios пишет, что Трамп фактически в одиночку пытается добиться частичного перемирия: Россия пока не согласилась ни на одну его форму, а Украина добивается соглашения, которое бы запрещало атаки на электростанции.

Что стоит за словами Трампа об энергетическом перемирии - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, заявления президента США Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии с Россией пока не свидетельствуют о реальном прогрессе в этом вопросе.

Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Москва остановит атаки на украинские энергетические объекты, однако подтверждения готовности Кремля к таким договоренностям пока нет.

Чаленко предположил, что на позицию американского президента могли повлиять удары по инфраструктуре российской компании "Яндекс".

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие.

В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, чтоУкраина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России.

Но почти сразу после заявления Трампа Россия нарушила энергетическое перемирие. Войска РФ нанесли удар по ТЭЦ в Харькове. Поэтому в Украине заявили, что важно, чтобы Трамп гарантировал то, о чем заявляет.

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - объемом менее 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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