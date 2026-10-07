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"Хотите – верьте, хотите – нет": Трамп анонсировал завершение войны в Украине

Руслана Заклинская
7 октября 2026, 01:01
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Президент США заявил, что продолжает работать над прекращением войны, которую ведет Россия против Украины.
'Хотите – верьте, хотите – нет': Трамп анонсировал завершение войны в Украине
Трамп объявил о переговорах с Путиным и о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

  • Трамп работает над завершением войны
  • Завершение войны уже приближается
  • Трамп планирует переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над завершением войны России против Украины и ожидает её скорого завершения. Процесс мирного урегулирования якобы уже близится к завершению. Об этом Трамп сказал во время выступления на мероприятии в штате Мэриленд, сообщает аккаунт Bulwark Clips в соцсети X.

Американский лидер в очередной раз отметил, что его администрации уже удалось завершить несколько других вооруженных конфликтов. В то же время войну между Россией и Украиной он назвал незавершенным вопросом, над которым продолжает работать.

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"Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это то, что я считал самым простым для меня, но мы завершили восемь войн, и это тоже произойдет уже в ближайшее время", - заявил Трамп.

Он также заверил, что, несмотря на отсутствие очевидных быстрых результатов, процесс урегулирования движется вперед.

"Хотите - верьте, хотите - нет, может, и не так выглядит, но это действительно приближается", - подчеркнул президент США.

Также Трамп рассказал, что у него в ближайшее время запланирован телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Почему Трамп может оказывать давление на Украину - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что опасения Европы относительно возможного поражения Украины в значительной степени связаны с политикой США и позицией Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон может оказывать давление не на Россию, а именно на Киев, чтобы добиться уступок.

"Мы сами загоняем себя в этот угол. Прежде всего, когда начинаем заигрывать с Трампом, обещая ему какие-то "бонусы". Вы думаете, Трамп будет давить на Путина, чтобы тот пошел на компромисс? Нет, он будет давить на нас и склонять нас к компромиссу. Трамп - не на нашей стороне баррикад, он играет в пользу России и никогда не будет давить на Путина", - подчеркнул Жданов в интервью Главреду.

Эксперт также подчеркнул важность участия Европы в переговорах о прекращении войны. По его словам, Россия и США заинтересованы в том, чтобы европейские страны остались вне переговорного процесса, поскольку это, по его мнению, упрощает давление на Украину.

Заявления Трампа о войне - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Трамп призвал президента Зеленского договориться с Путиным о заключении соглашения о прекращении войны. Трамп подчеркнул, что стремится к тому, чтобы оба лидера провели переговоры и достигли договоренности.

Также Трамп обратился к Зеленскому с просьбой ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В своем заявлении Трамп указал, что это может создавать глобальные проблемы, и попросил Киев "притормозить".

В Конгрессе США представители как республиканцев, так и демократов призвали администрацию усилить санкционное давление на Россию. Депутаты выдвигали конкретные инициативы по расширению ограничений и дополнительных мер.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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