'Есть обновленная информация': Зеленский предупредил о массированном ударе РФ

Зеленский предупредил о массированном ударе РФ после новых данных разведки и призвал реагировать на тревоги, а партнеров - усилить ПВО Украины.

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Массированный удар РФ - Зеленский предупредил о новых данных разведки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, alerts in ua

Ключевые тезисы:

Зеленский предупредил о подготовке массированного удара РФ

Разведка передала обновленные данные об угрозе

Президент призвал реагировать на сигналы тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией массированного удара и призвал украинцев не игнорировать сигналы ракетной опасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое транслировал Офис президента Украины.

Глава государства призвал граждан максимально внимательно относиться к предупреждениям об угрозе и позаботиться о собственной безопасности.

видео дня

"Есть обновленная информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности", - заявил Зеленский.

В то же время Украина готовит ответ на возможную атаку. Президент подчеркнул, что готовность украинских сил зависит не только от работы собственных служб, но и от возможностей систем защиты, имеющихся в распоряжении страны.

"Украинские службы, наши Воздушные Силы готовы к реагированию, и настолько, насколько это позволят наши средства защиты. И многое зависит от партнеров - от каждого лидера, от каждого государства в мире, которые располагают средствами защиты, необходимыми нам, и которые могут их передать", - подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский обратил внимание на решение международных партнеров о дальнейшем укреплении украинной обороны. Речь идет прежде всего о США и европейских государствах, которые располагают необходимыми системами и могут передать их Украине.

"Очень важно, чтобы для этого была политическая воля, в частности в Соединённых Штатах Америки, в частности в Европе, в частности у других партнёров. Мир больше, чем российское зло, и защита жизни должна быть общим делом. Я благодарю всех, кто действительно помогает!" - заявил Зеленский.

Россия может снова нанести удар по Украине: Жданов предупредил о главном ограничении

Страна-агрессор Россия теоретически может вновь нанести Украине комбинированный массированный удар, однако провести атаку такого же масштаба ей сейчас сложнее из-за проблем со стратегической авиацией. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По оценке эксперта, Москва не отказалась от масштабных атак, однако пока имеет ограниченные возможности для их организации. Российская сторона стремится нанести Украине максимальный ущерб, но не располагает достаточным количеством средств для удара прежнего масштаба.

"Я думаю, что они не отказываются. Единственная причина, на мой взгляд, заключается в том, что на сегодняшний день они не способны организовать такой масштабный удар", - отметил Жданов.

Одним из ключевых слабых мест РФ эксперт назвал стратегическую авиацию. По его словам, Россия может повторить массированный обстрел, но без широкого привлечения самолетов, хотя полностью исключать использование одного-двух самолетов также нельзя.

"Повторить массированный удар они могут... Но я думаю, что без авиации. У них огромная проблема со стратегической авиацией", - сказал Жданов.

Похожая ситуация, по оценке эксперта, наблюдается и с беспилотниками. Украинская ПВО обладает высокой эффективностью против обычных "Гераней-2", тогда как Россия не способна стабильно производить необходимое количество реактивных дронов.

"Они хотят нанести максимальный ущерб, но при этом, как видите, даже количество реактивных дронов постоянно колеблется", - сказал Жданов.

Что касается крылатых ракет, то проблема, по мнению эксперта, заключается не столько в их количестве, сколько в возможностях российской авиации для их запуска. Он считает, что два Ту-160 могут применять Х-101, тогда как с Ту-95 возникли серьезные технические проблемы.

"Крылатых ракет у них полно. Но нет сил поднять их в воздух", - заявил Жданов.

Ограничения касаются и баллистических ракет "Искандер". Даже при наличии значительного запаса Россия не может использовать его одновременно, поскольку должна сохранять часть боеприпасов и учитывать ресурс пусковых установок.

"Хотя ракет у них и есть, около 100 или 200 единиц, они же не могут израсходовать все сразу", - отметил эксперт.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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