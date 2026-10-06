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Россия готовит массированный удар по Украине: Зеленский получил данные разведки

Тарас Сидоржевский
6 октября 2026, 16:08обновлено 6 октября, 19:14
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Сложнее всего сейчас - с антибаллистикой: ее поставки зависят исключительно от партнеров, признал президент.
Россия готовит массированный удар по Украине, заявил Зеленский
Россия готовит массированный удар по Украине, заявил Зеленский / коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/President Of Ukraine, wikimedia.org/Lance Cpl. Alyssa Chuluda

Главное из заявления Зеленского:

  • Разведка передала обновленные данные о подготовке РФ к массированному удару
  • Украина готовит противодействие, первоочередные задачи уже выполняются
  • Сложнее всего - с антибаллистикой, которая зависит от партнеров

Украинская разведка передала обновленные данные о том, что Россия готовится нанести новый массированный удар по Украине. В Киеве уже определили сроки выполнения большей части задач по противодействию, сообщает РБК-Украина.

О новых разведданных глава государства рассказал по итогам селектора с чиновниками, военными и ключевыми службами. План реагирования, по его словам, уже запущен.

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"Получили сегодня обновленную информацию от разведки относительно подготовки россиян к массированному удару. Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются", - написал Зеленский в Telegram.

Министр обороны и командующий Воздушными силами доложили президенту о распределении средств ПВО и организации рубежей прикрытия определенных ключевых объектов. Амуницию для F-16, средства перехвата и противоракеты Украина обеспечивает.

"Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этих поставок зависит исключительно от партнеров. Работаем с ними в ежедневном режиме", - подчеркнул президент.

Ставка на свет и тепло

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко еще утром предупредил, что признаки подготовки к новой атаке заметны. По его убеждению, Кремль по-прежнему делает ставку на удары по критической инфраструктуре накануне зимы.

"Враг явно готовит обстрел, поскольку путин все еще верит в то, что сможет сломать украинцев через перебитые свет и тепло. Верит в это, как верил в "Киев за три дня"", - отмечает Коваленко в своем Telegram-канале.

Такой расчет, убежден Коваленко, лишь все больше переносит войну на территорию самой России.

Под угрозой - энергетика и АЭС

Масштаб возможной атаки на энергосистему ранее раскрыла The New York Times. По данным издания, Украина перехватила российский план, который предусматривает применение до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб по подстанциям, ГЭС и ТЭС, пишет ТСН.

Отдельный этап плана - вывести из энергосистемы три действующие АЭС: Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую. Для этого россияне планируют бить по распределительным подстанциям, которые соединяют атомные станции с украинской энергосетью.

Массированные удары РФ - новости

Как писал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может атаковать в ночь на 7 октября - в день рождения Путина. Для удара оккупанты могут применить до 70 ракет и самолеты стратегической авиации.

Ранее Минобороны РФ заявило о подготовке к усилению ударов по Киеву и другим регионам Украины.

Напомним, российские войска массированно атаковали мосты в Киеве ударными беспилотниками. Под ударом оказались также несколько областей, есть погибший и раненые.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года был командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

28 сентября 2026 года стало известно, что Андрей Коваленко уходит с должности руководителя Центра противодействия дезинформации.

По его словам, он останется в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.

"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает еще многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

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