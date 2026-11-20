На состояние унитаза влияют качество воды, влажность помещения, исправность сливного механизма.

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Как отчистить унитаз / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Цветные пятна могут быть признаком бактерий

Постоянные разводы могут указывать на протечку

Чем опасно длительное отсутствие уборки

Даже ухоженная сантехника со временем может покрываться желтоватыми разводами, темными кольцами и известковым налетом. Иногда загрязнения возвращаются практически сразу после уборки.

Причина не всегда заключается в недостаточно тщательной чистке: на состояние унитаза влияют качество воды, влажность помещения, исправность сливного механизма и состояние керамического покрытия, пишет Martha Stewart.

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Жесткая вода и минеральный налет

Если на стенках чаши постепенно появляются желтые или коричневые следы, вероятно, дело в высокой концентрации минералов в воде. Они оседают на поверхности и со временем образуют плотные отложения, особенно заметные под ободком и возле ватерлинии.

Для удаления таких загрязнений используют специальные средства против известкового налета. Их наносят на проблемные участки, выдерживают согласно инструкции и очищают поверхность щеткой. Регулярная уборка помогает не допустить образования трудноудаляемой корки.

Цветные пятна могут быть признаком бактерий

Розоватый, красный или оранжевый налет иногда связан с размножением бактерии Serratia marcescens. Она хорошо приспосабливается к влажной среде, поэтому чаще встречается в плохо проветриваемых санузлах и помещениях, где сантехникой пользуются нерегулярно.

Для обработки можно применять подходящее дезинфицирующее средство. После выдержки поверхность необходимо тщательно очистить и промыть. Чтобы проблема не повторялась, важно проветривать ванную комнату и включить унитаз в регулярный график уборки.

Постоянные разводы могут указывать на протечку

Если вдоль стенок чаши регулярно появляются новые полосы, стоит проверить сливной механизм. Даже небольшая неисправность способна вызывать непрерывное поступление воды. После ее испарения на керамике остаются минеральные частицы, постепенно формирующие заметный налет.

На возможную поломку указывают периодическое наполнение бачка без использования унитаза, движение воды в чаше и повторное появление разводов. В такой ситуации недостаточно просто очистить поверхность - необходимо устранить протечку. Если самостоятельно обнаружить неисправность не удается, лучше обратиться к сантехнику.

Чем опасно длительное отсутствие уборки

Когда унитазом долго не пользуются, вода постепенно испаряется, а растворенные в ней минералы остаются на стенках. В результате вокруг ватерлинии может сформироваться плотное темное кольцо, которое сложно удалить обычным чистящим гелем.

Для борьбы с такими отложениями применяют специальные кислотные составы для сантехники. Их используют строго по инструкции, при необходимости повторяя обработку. Если помещение остается пустым несколько недель, желательно периодически смывать воду, чтобы уменьшить образование налета.

/ Инфографика: Главред

Поврежденная поверхность и неудачные чистящие средства

Иногда причина стойких пятен заключается в износе самой керамики. Металлические щетки, жесткие абразивы и агрессивная химия могут оставлять царапины и повреждать защитную глазурь. В микроповреждениях быстрее скапливаются загрязнения, поэтому унитаз постепенно теряет первоначальный вид.

Не всегда виноваты и сами загрязнения: цветные таблетки и ароматизированные блоки для бачка тоже способны оставлять следы. Некоторые составы при длительном контакте могут повреждать резиновые уплотнители и другие детали сливного механизма.

Если поверхность стала шероховатой, а обычная чистка больше не помогает, возможно, покрытие уже повреждено и сантехнику придется заменить.

Как предотвратить повторное появление пятен

Для поддержания чистоты не требуется постоянно использовать сильнодействующую химию. Гораздо важнее систематический уход и своевременное устранение неисправностей.

Очищать чашу не реже одного раза в неделю.

Следить за состоянием бачка и отсутствием протечек.

Периодически удалять налет под ободком.

Поддерживать хорошую вентиляцию в помещении.

Отказаться от металлических щеток и грубых абразивов.

Подбирать средства с учетом материала и рекомендаций производителя.

Если загрязнения регулярно возвращаются, стоит искать их источник, а не ограничиваться повторной уборкой. Такой подход поможет сохранить сантехнику чистой и избежать преждевременного износа.

Смотрите видео - как отчистить санузел:

Если вы предпочитаете обходиться без агрессивной бытовой химии, воспользуйтесь доступными домашними средствами. Очистить кафель от загрязнений помогут пищевая сода и лимонная кислота. Эти недорогие ингредиенты найдутся практически на любой кухне и могут заменить покупные чистящие средства.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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