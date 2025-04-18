Унитаз будет ослепительно белым после одного средства: что стоит сделать

Вы узнаете:
- Как отмыть унитаз внутри
- Как снять известковый налет в унитазе
Известковый налет, остающийся на унитазе после испарения жесткой воды, является распространенной неприятностью, с которой сталкиваются многие люди.
На странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook хозяйка Герлен Уорик рассказала, как ей удалось удалить со своего унитаза известковый налет, с которым она не могла справиться уже длительный период времени, пишет express.co.uk.
"Пять лет я пыталась удалить известковый налет со дна чаши унитаза. Я попробовала кока-колу, скраб и тонну отбеливателя. Ничего не сработало. Я увидела здесь способ с лимонной кислотой. Я налила ее и оставила на пять минут - и вау, это сработало. Я так счастлива, что имею чистый туалет наконец", - рассказала женщина о своем опыте.
В издании отмечают, что лимонная кислота, которую часто называют одним из самых разнообразных природных моющих средств, является идеальной добавкой для очистки туалета.
Чтобы отмыть унитаз с помощью лимонной кислоты, надо смешать этот продукт с водой, чтобы образовалась паста, нанести на загрязнение, оставить на некоторое время, а затем потереть.
Публикация вызвала шквал комментариев. Многие люди одобряли этот продукт для удаления известкового налета с унитазов.
Вас также может заинтересовать:
- Где 3 различия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд
- Только люди с "зрением орла" найдут 7-го человека: принадлежите ли вы к супер-интеллектуалам
- Как раньше выглядел арбуз: большинство людей его даже не узнали бы
Что такое Express.co.uk?
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред