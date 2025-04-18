Унитаз будет ослепительно белым после одного средства: что стоит сделать

Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Унитаз будет ослепительно белым после одного средства/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как отмыть унитаз внутри

Как снять известковый налет в унитазе

Известковый налет, остающийся на унитазе после испарения жесткой воды, является распространенной неприятностью, с которой сталкиваются многие люди.

На странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook хозяйка Герлен Уорик рассказала, как ей удалось удалить со своего унитаза известковый налет, с которым она не могла справиться уже длительный период времени, пишет express.co.uk.

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"Пять лет я пыталась удалить известковый налет со дна чаши унитаза. Я попробовала кока-колу, скраб и тонну отбеливателя. Ничего не сработало. Я увидела здесь способ с лимонной кислотой. Я налила ее и оставила на пять минут - и вау, это сработало. Я так счастлива, что имею чистый туалет наконец", - рассказала женщина о своем опыте.

В издании отмечают, что лимонная кислота, которую часто называют одним из самых разнообразных природных моющих средств, является идеальной добавкой для очистки туалета.

Чтобы отмыть унитаз с помощью лимонной кислоты, надо смешать этот продукт с водой, чтобы образовалась паста, нанести на загрязнение, оставить на некоторое время, а затем потереть.

Публикация вызвала шквал комментариев. Многие люди одобряли этот продукт для удаления известкового налета с унитазов.

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