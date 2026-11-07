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РФ запустила баллистику и дроны по Украине: на Киевщине трагические последствия

Анна Косик
7 ноября 2026, 10:30
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На более чем 20 локациях спасатели устраняли последствия вражеской атаки.
РФ запустила баллистику и дроны по Украине: на Киевщине трагические последствия
В Воздушных силах назвали главную цель ночного массированного удара / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области

Главное:

  • Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 172 дронами
  • Сбито или подавлено 4 ракеты и 149 беспилотников
  • Попадания зафиксированы в 24 локациях

В ночь на 7 ноября страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине баллистическими ракетами и 172 ударными дронами. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 4 ракеты и 149 беспилотников.

Основным направлением удара стала Киевская область, где ночью раздалась серия взрывов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Чем оккупанты атаковали Украину

Российская оккупационная армия одновременно применила ракеты и дроны различных типов:

  • ракеты "Искандер-М", "Циркон", KN-23 и С-400 - районы запуска в Брянской и Воронежской областях РФ;
  • 172 ударных беспилотника типа "Шахед" (137 из них - реактивные), "Гербера", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".
РФ запустила баллистику и дроны по Украине: на Киевщине трагические последствия
Циркон / Инфографика: Главред

Дроны запускали из направлений Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в РФ, а также из временно оккупированного Донецка и из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

Сколько целей сбила ПВО и где были попадания

По состоянию на утро противовоздушная оборона обезвредила 4 ракеты и 149 вражеских беспилотников. В то же время полностью избежать удара не удалось.

РФ запустила баллистику и дроны по Украине: на Киевщине трагические последствия
Статистика Воздушных сил за ночь на 7 ноября / фото: t.me/kpszsu

Попадания средств воздушного нападения противника зафиксировали в 24 локациях, ещё в 10 локациях упали обломки сбитых целей.

Что известно о последствиях атаки на Киевскую область

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг массированно атаковал Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Под ударом оказались объекты энергетики, гражданская инфраструктура и жилые дома.

"К сожалению, в Броварском районе в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате вражеской атаки накануне вечером. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.

Кроме того, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения в пяти районах Киевской области. В Бучанском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В Броварском районе повреждено административное здание, 11 автомобилей, помещение автозаправочной станции, автосалон и объекты двух СТО. Также повреждены производственно-складские помещения, два предприятия и 10 частных домов.

В Обуховском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры, в Белоцерковском - 4 частных жилых дома, взрывной волной выбиты окна. В Бориспольском районе поврежден объект инфраструктуры.

  • Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября
    Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября
    Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября
    Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября
    Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября
    Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября
    Последствия ночной атаки на Киевщину 7 ноября фото: t.me/dsns_telegram

Может ли Украина более эффективно противодействовать атакам РФ

Главред писал, что, по словам военного обозревателя Василия Пехньо, в настоящее время показатели уничтожения реактивных "Шахедов" и "Гераней" существенно выросли, хотя и пока не достигли уровня стандартных пропеллерных моделей.

Для достижения 90–95% эффективности требуется время на испытания, масштабирование и массовое производство новых средств перехвата, а также подготовку операторов. Однако уже сейчас украинские военные повышают результативность за счет хитростей в тактике.

Атаки РФ на Киев и область - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Из-за повреждений моста движение по нему перекрыли в обоих направлениях. На месте работают коммунальщики и дорожники.

Удар по столице привёл и к человеческим жертвам. В результате атаки в Киеве пострадали пять человек, среди них - ребёнок. Ночью в городе раздавались взрывы.

Накануне об угрозе предупреждал президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия готовила новый массированный удар по Украине, а под прицелом могли оказаться мосты через Днепр. Предупреждение прозвучало вечером 6 ноября.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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