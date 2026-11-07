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Большинство людей годами носили капюшон неправильно - в чём причина

Юрий Берендий
7 ноября 2026, 05:32
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Правильное расположение меха помогает сохранять тепло в области лица, а учёная объяснила, почему эта деталь зимней одежды действительно эффективна.
Большинство людей годами носили капюшон неправильно — в чём причина
Как правильно носить зимний капюшон с мехом: простой способ лучше защититься от ветра / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как правильно носить меховой капюшон
  • Для чего нужен мех на капюшоне
  • Как защититься от холодного ветра

Меховая полоска на зимнем капюшоне имеет не только декоративное, но и важное практическое назначение. Однако большинство людей используют её неправильно, из-за чего теряют часть защиты от холода и сильного ветра. Жительница Чикаго Джессика Альзамора показала простой способ ношения такой одежды, а французская блогерша, автор научно-популярного YouTube-канала Scilabus, объяснила физический принцип, благодаря которому мех помогает сохранять тепло. Почему важно правильно располагать меховую полоску на капюшоне и как она работает - выяснял Главред.

видео дня

Как правильно носить меховой капюшон зимой

Дискуссию о назначении меховой окантовки начала Джессика Альзамора. В видео, опубликованном в Instagram, она обратила внимание на распространённую ошибку владельцев зимних пальто.

Женщина продемонстрировала, что мех нужно не оставлять сверху капюшона, а заправлять внутрь так, чтобы он прикрывал уши. Именно в таком положении эта деталь одежды выполняет свое практическое назначение.

"Оно предназначено не для того, чтобы выглядеть стильно, а для того, чтобы быть функциональным. Нужно заправить его вот так, чтобы оно прикрывало уши и не пропускало воздух", - пояснила Джессика Альзамора.

Особое внимание блогерша уделила застежке верхней одежды. Она советует полностью застегивать молнию, чтобы холодный воздух не проникал под пальто.

"Застегните пальто на молнию до самого верха - это не даст воздуху проникнуть внутрь, и вам будет теплее", - сказала она.

Большинство людей годами носили капюшон неправильно — в чём причина
/ Скриншот

Смотрите видео о том, как правильно надевать капюшон, чтобы было теплее, по ссылке в Instagram.

Для чего нужен мех на капюшоне: научное объяснение

Практическое назначение меховой оторочки подробнее исследовала французская блогерша, автор научно-популярного YouTube-канала Scilabus. Собственный опыт жизни в разных климатических условиях заставил её пересмотреть отношение к этой детали зимней одежды.

После переезда с юга Франции в канадский Квебек она столкнулась со значительно более суровыми зимами. Сначала женщина купила пальто со съемным искусственным мехом и сразу его сняла, однако впоследствии вернула на место.

"Ну что ж, когда наступила зима, я почувствовала себя очень незащищенной. Поверьте, я быстро, очень быстро снова надела этот кусок меха. Оказалось, что в Квебеке мех гораздо полезнее, чем на юге Франции", - рассказала блогерша.

Для исследования она обратилась к традиционной зимней одежде инуитов - коренного народа севера Канады. Их капюшоны имеют значительно более широкую меховую окантовку, чем обычные модели современной верхней одежды.

По словам учёной, эффективность такой конструкции объясняется особенностями движения воздуха вокруг человеческого лица. Мех помогает уменьшать теплопотери, препятствуя быстрому отводу нагретого воздуха.

Как мех защищает лицо от холодного ветра

Человеческое тело постоянно вырабатывает и излучает тепло. Воздух непосредственно у кожи нагревается, а по мере удаления от неё его температура постепенно снижается.

Сильные порывы ветра разрушают этот естественный теплый слой. Из-за этого организму приходится постоянно нагревать новые порции воздуха, что усиливает ощущение холода.

Учёная объясняет, что меховая оторочка помогает ограничить движение воздуха возле лица. Это уменьшает конвекцию - процесс переноса тепла воздушными потоками.

"Прежде всего, мех предотвращает потерю тепла моего тела, другими словами, уменьшает теплообмен. Как вы знаете, мы - ходячие радиаторы, мы непрерывно вырабатываем тепло, излучаем тепло", - отметила она.

Особенно эффективно такая конструкция работает, когда ветер дует прямо в лицо. Мех увеличивает условный диаметр головы, заставляя воздушные потоки огибать более крупное препятствие.

Смотрите видео о том, нужно ли заправлять мех внутрь капюшона:

В результате перед лицом образуется зона, где воздух движется значительно медленнее. В физике её называют точкой застоя. Именно там сохраняется более тёплый воздушный слой.

"Это место называется точкой застоя. Воздух там неподвижен, а если воздух неподвижен, значит, именно здесь мы сохраняем свое тепло, конвекции нет", - пояснила учёная.

Почему длинная шерсть лучше защищает от ветра

Эффективность воротника зависит не только от его размера. Важную роль играют длина и неоднородность волосков, которые создают дополнительное препятствие для воздушных потоков.

Когда ветер дует сбоку, ситуация меняется. В таком случае решающее значение имеет структура меха: волоски разной длины помогают замедлять движение воздуха непосредственно у лица.

Для объяснения этого явления блогерша использовала модель из пластилинового желоба и вязкой жидкости. Эксперимент демонстрирует, как скорость потока изменяется в зависимости от расстояния до поверхности.

"Все пространство, которое занимает переход от нулевой скорости у стенки до максимальной скорости в центре движения жидкости, называется пограничным слоем. И он зависит, среди прочего, от шероховатости стенки", - отметила блогерша.

По аналогии с экспериментальной моделью меховые волоски создают неровную поверхность. Она замедляет движение воздуха у лица, формируя защитный микроклимат внутри капюшона.

Поэтому традиционные капюшоны северных народов с большой меховой оторочкой имеют существенное преимущество перед моделями с коротким декоративным мехом.

Насколько меховой капюшон уменьшает потери тепла

Отдельно французская учёная обратила внимание на исследование, в котором количественно оценивали теплообмен в капюшонах различной конструкции. Сравнивались три варианта: без меха, с меховой окантовкой и традиционные модели с мехом, характерные для инуитов.

Результаты показали заметную разницу между конструкциями. Лучшие показатели продемонстрировал мех с особой геометрией, который используется в традиционной одежде северных народов.

"Мех инуитов, благодаря своей геометрии, позволяет уменьшить теплообмен - потери тепла в 2–6 раз меньше, а наибольшая разница особенно заметна, когда ветер дует сбоку", - подчеркнула блогерша.

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Об источнике: YouTube-канал "Scilabus"

Scilabus - франкоязычный научно-популярный YouTube-канал, посвященный объяснению необычных явлений, повседневных процессов и научных фактов. Его создала канадская научная коммуникаторша Вивиан Лаланд (Viviane Lalande). Проект стартовал в сентябре 2013 года и построен вокруг идеи исследовать обычные вещи с точки зрения науки: объяснять, как они работают, почему происходят и что о них известно учёным.

Вивиан Лаланд имеет инженерное образование: она окончила Университет технологий Бельфора - Монбельяра во Франции по специальности "механическая инженерия", получила степень магистра по биомедицинской инженерии и докторскую степень по механической инженерии со специализацией в биомеханике в Политехнической школе Монреаля. Она работала в научной сфере, но впоследствии сосредоточилась на популяризации науки, создании видео и обучении других авторов научной коммуникации. В 2021 году получила премию Жана Перрена Французского физического общества за популяризацию науки.

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