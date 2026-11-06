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Зачем кладут грязные кухонные полотенца в микроволновую печь - необычный метод

Марина Иваненко
6 ноября 2026, 19:42
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Как очистить кухонные полотенца от жира, застарелых пятен и неприятного запаха? Какие ингредиенты используют для стирки и как безопасно ухаживать за тканью.
Кухонные полотенца в микроволновке
Кухонные полотенца в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как очистить кухонные полотенца от застарелых пятен
  • Какие ингредиенты помогают удалить жир и запахи
  • Как безопасно стирать кухонный текстиль

Кухонные полотенца ежедневно используются для вытирания посуды, очистки поверхностей и работы с продуктами. Из-за этого на ткани быстро скапливаются жир, остатки еды и неприятные запахи. Даже после обычной стирки пятна иногда остаются, а сами полотенца могут терять свежесть. Главред расскажет подробнее.

О необычном способе очистки кухонного текстиля с помощью микроволновой печи рассказало издание Maison & Travaux. Для этого метода предлагают использовать пищевую соду, средство для мытья посуды и воду. В то же время нагревание ткани с моющими средствами в пластиковом пакете требует особой осторожности.

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Как предлагается чистить кухонные полотенца в микроволновке

Обычно грязные кухонные полотенца сразу кладут в стиральную машину или предварительно обрабатывают пятна вручную. В материале описан другой подход - использование микроволновой печи, которая, по замыслу авторов метода, должна помочь быстрее справиться с загрязнениями.

Для этого предлагается смешать пищевую соду, средство для мытья посуды и воду. Сода помогает нейтрализовать запахи и размягчить загрязнения, а моющее средство предназначено для удаления жира. В оригинальном способе смесь наносят на полотенце, после чего его помещают в пакет и нагревают.

Впрочем, этот прием не стоит повторять без проверки рекомендаций производителя микроволновой печи, пакета и моющего средства. Герметично закрытый пакет во время нагрева может раздуться или разорваться, а горячая жидкость и пар способны вызвать ожоги. Обычный пакет для заморозки продуктов не обязательно подходит для микроволновки.

Видео о том, как отстирать кухонные полотенца, можно посмотреть здесь:

Какие ингредиенты используют для очистки полотенец

Согласно описанному рецепту, для обработки одного кухонного полотенца потребуются:

  • одна столовая ложка пищевой соды;
  • две столовые ложки средства для мытья посуды;
  • четыре столовые ложки воды;
  • пакет, который производитель специально разрешает использовать в микроволновой печи.

Пищевая сода помогает справиться с запахами и ослабить загрязнения. Средство для мытья посуды предназначено для растворения жира, который часто остается на кухонном текстиле после приготовления пищи. Вода нужна для смешивания компонентов и смачивания ткани.

Однако наличие подходящего пакета само по себе не делает этот способ безопасным. Нельзя нагревать в микроволновке герметично закрытую упаковку или использовать материалы, не предназначенные для такого применения. Также важно учитывать инструкцию к самой печи и средству для мытья посуды.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Как безопасно отстирать кухонные полотенца от застарелых пятен

Вместо нагрева полотенец с моющим средством в пакете можно воспользоваться обычным предварительным замачиванием. Для этого в тазу с тёплой водой нужно растворить небольшое количество средства для стирки в соответствии с инструкцией на упаковке. При необходимости можно добавить пищевую соду, если она подходит для данного материала.

Полотенца следует оставить в воде на 30–60 минут, уделив особое внимание участкам с жирными пятнами. После замачивания текстиль нужно постирать в стиральной машине при температуре, указанной на этикетке изделия. Для сильно загрязнённых полотенец может потребоваться повторная стирка.

После этого ткань следует тщательно прополоскать и полностью высушить. Не стоит складывать влажные полотенца в шкаф или оставлять их скомканными в корзине для белья: остаточная влага способствует появлению затхлого запаха.

Лимонный сок или уксус иногда используют в домашних рецептах для устранения запахов, но добавлять их в смеси с бытовой химией без проверки совместимости средств не следует. Для регулярного ухода за кухонными полотенцами достаточно своевременной стирки, правильного дозирования моющего средства и полной сушки ткани.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, интерьерном дизайне и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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