Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Коробка передач подает сигнал перед поломкой - многие водители его игнорируют

Руслана Заклинская
6 ноября 2026, 17:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Необычный гул, рывки и задержки при переключении передач могут обойтись водителям в дорогой ремонт.
Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют
Один симптом может предупредить о поломке коробки передач / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие признаки могут свидетельствовать о неисправности коробки передач
  • Почему автоматическая, механическая и бесступенчатая трансмиссии выходят из строя
  • Как вовремя обнаружить проблему и избежать дорогостоящего ремонта

Рывки во время движения, необычный гул и задержка переключения передач могут быть первыми признаками неисправности коробки передач. При этом водители не всегда обращают внимание на такие изменения, ведь сначала они возникают лишь время от времени.

Главред выяснил, какие симптомы указывают на проблемы с трансмиссией, почему она выходит из строя и когда нужно обратиться в автомастерскую.

видео дня

Какие признаки указывают на неисправность коробки передач

Первые проблемы с трансмиссией часто проявляются незаметно. Автомобиль может дергаться при трогании с места, передачи переключаются медленнее, чем обычно, или во время движения появляется необычный гул. Сначала такие симптомы могут возникать лишь изредка, поэтому водители часто их игнорируют, пишет Moto.pl.

Одним из самых тревожных признаков является ситуация, когда обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. В автоматической коробке передач это может свидетельствовать о проскальзывании элементов трансмиссии. Также должны насторожить сильные стуки при переключении и задержка реакции после выбора режимов D или R.

При этом отсутствие предупреждающего сигнала на приборной панели не означает, что коробка передач исправна. Некоторые механические повреждения не фиксируются электроникой, поэтому компьютерной диагностики может быть недостаточно.

Почему автоматические, механические и CVT-коробки выходят из строя

Причины неисправностей зависят от конструкции трансмиссии. В классических автоматических коробках могут выходить из строя регулирующие клапаны, гидравлическая система или пакеты сцеплений. При серьезных повреждениях автомобиль иногда переходит в аварийный режим, в котором ограничивается использование передач или мощность двигателя.

В роботизированных коробках с двойным сцеплением, в частности DSG и DCT, проблемы часто связаны с износом сцеплений или неисправностью мехатроники. Водитель может заметить вибрации на небольшой скорости, рывки при трогании с места или невозможность включить отдельные передачи.

Почему осенью автомобиль расходует больше топлива инфографика
Почему осенью автомобиль расходует больше топлива / Инфографика: Главред

В бесступенчатых трансмиссиях CVT износ ремня, цепи или шкивов может вызывать неравномерное ускорение, вибрацию и характерный свист. В механических коробках чаще всего проблемы возникают с синхронизаторами, подшипниками и шестернями. О неисправности могут свидетельствовать скрежет, затрудненное переключение или самопроизвольное выключение передачи.

Почему коробка передач начинает дергаться во время движения

Одной из главных причин преждевременного износа трансмиссии является неправильная смазка. Масло уменьшает трение, отводит тепло, а во многих автоматических коробках также участвует в гидравлическом управлении.

Если её недостаточно, она загрязнена или не соответствует требованиям производителя, детали могут изнашиваться быстрее. Поэтому важно контролировать состояние трансмиссии и соблюдать рекомендации по обслуживанию. В то же время простая замена масла не поможет, если компоненты коробки уже повреждены.

На срок службы трансмиссии влияет и стиль вождения. Частые трогания с места и маневрирование в пробках создают дополнительную нагрузку на сцепление роботизированных коробок. Перевозка тяжелых грузов и буксировка прицепов могут вызывать перегрев.

По мере износа деталей внутри коробки образуется металлическая стружка. Она циркулирует вместе с маслом и может повреждать другие компоненты. Из-за этого промедление с ремонтом может превратить незначительную неисправность в серьезную поломку.

Как проверить коробку передач и не переплатить за ремонт

Не каждый рывок во время движения означает, что неисправна именно коробка передач. Подобные симптомы могут возникать из-за изношенного сцепления, неравномерной работы двигателя или поврежденных креплений трансмиссии. Поэтому перед дорогостоящим ремонтом необходимо установить точную причину проблемы.

Обычно диагностику начинают с проверки наличия утечек, уровня и состояния масла. В автомобилях с электронным управлением также считывают коды неисправностей. При необходимости механик проверяет датчики, гидравлическую систему и отдельные компоненты трансмиссии. Дополнительно может потребоваться тестовая поездка.

В некоторых случаях достаточно заменить отдельные детали - например, подшипники, синхронизаторы или элементы системы управления. Если повреждения более серьезные, можно рассмотреть вариант восстановленной коробки передач. Перед покупкой важно проверить объем ремонта, гарантию и условия возврата старого агрегата.

Новая оригинальная трансмиссия обычно стоит дороже всего. Поэтому для старого автомобиля такое решение может быть экономически невыгодным. Окончательный выбор следует делать с учетом стоимости машины, ее общего состояния и цены ремонта.

Если во время движения появился сильный шум, заметна утечка масла или автомобиль теряет мощность, продолжать поездку не стоит. В такой ситуации безопаснее вызвать помощь на дороге.

Читайте также:

Об источнике: Moto

Moto - издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырёхколёсного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

18:51Мир
"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:42Политика
Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:41Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Последние новости

19:14

Как защитить технику от скачков напряжения — устройство для домашней сети

19:10

Технофашисты Вэнса и Маска выгодны Кремлю: Эйдман о расколе республиканцевмнение

18:51

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

18:51

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участкеВидео

18:44

Пауки боятся резких запахов — какие ароматы помогают их отпугнуть

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
18:42

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:41

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:22

Черная, белая или красная нить на руке — о чем говорит ее цвет

18:21

Трамп объявил о "масштабной сделке" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

Реклама
18:13

Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

17:54

Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют

17:45

Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

17:36

Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027Видео

17:30

Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:29

Что покупать на Черную пятницу: самые выгодные и интересные категории новости компании

17:24

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Тельцам — выбор, Рыбам — новые возможности

17:15

Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его — для чего

17:05

Традиционный ламинат теряет популярность: на какую альтернативу массово переходят поляки

17:00

Не уксус и не лимон: что добавить в борщ для насыщенного красного цвета

16:47

Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

Реклама
16:39

Железняк, Шабунин и Ткач пытаются влиять на кадровые решения государства, – Загородний

16:37

Почему нельзя заливать кофе кипятком: один простой шаг сделает его вкуснееВидео

16:36

Зачем бросать зажженную спичку в унитаз: неожиданная причина старого трюка

16:11

Любовь после "Холостяка": с кем создали семьи победительницы шоу

16:07

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

15:47

"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

15:42

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

15:38

РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

15:24

Триумф Сергея Белашова: как "Украинский капитал" разнес конкурентов и забрал главные награды года актуально

15:16

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

15:04

Страны Запада могут ударить по России при одном условии - подробности от Forbes

15:00

"Мошенники объединяются": решение о передаче фонду Стерненко почти 57 млн грн вызвало критику в соцсетях

14:56

Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город

14:30

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану

14:22

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

14:18

Мороз до -6°С, снег и гололед: синоптики предупредили о резком похолодании

13:57

Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

13:45

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

13:22

"Мы тебе рады": победительница "Холостяка" показала беременный животикФото

12:58

Колебания резко усилились: Украину охватила магнитная буря красного уровня

Реклама
12:41

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

12:33

Почему гибискус не цветет: секреты правильной обрезки на зимуВидео

12:30

Как сделать рождественский венок из старых елочных игрушек - бюджетный декор

11:53

Украинцы остались без света: в Киеве и ряде областей аварийные отключения

11:42

Жир с плиты сойдет без трения губкой: какое средство использовать вместо уксуса

11:33

Поправка Разумкова может вызвать новую волну возмущения со стороны бизнеса и повлечь за собой коррупционные риски — эксперт

11:24

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

11:01

РФ хочет добиться уступок от США в переговорах – на какой шаг пошел Кремль

10:45

Зачем сантехники кладут бутылку в бачок унитаза – хитрый трюк для экономии

10:22

"Станет символической точкой": Макс Барских уходит от Алана Бадоева

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять