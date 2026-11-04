Водители неправильно используют режим 'N': когда он действительно нужен

Хотя нейтральная передача может показаться лишней в автоматической коробке передач, она необходима в ряде ситуаций.

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Зачем в автомате нужен режим "N" / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Вредит ли коробке частое переключение

Как современные автомобили могут самостоятельно переключить коробку из "N" в "P"

К автоматической коробке передач легко привыкнуть. Большинство букв на рычаге селектора вполне понятны. Однако больше всего вопросов вызывает положение "N", которое, кажется, только мешает переключаться между задним и передним ходом.

Главред решил разобраться, зачем на самом деле нужно положение "N" в автоматических коробках передач.

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Когда не стоит включать передачу "N"

Переключать автоматическую коробку на нейтраль на каждом красном свете на современных автомобилях нет смысла: это не дает ощутимой экономии топлива и не продлевает ресурс трансмиссии. Положение "N" действительно понадобится лишь в нескольких конкретных ситуациях: на конвейерной автомойке, когда машину нужно откатить на несколько метров, и в случае заклинивания педали газа, пишет Vezess.

Больше всего споров вызывает именно привычка переключать коробку в нейтраль во время коротких остановок. В таких случаях селектор, как правило, можно держать в положении "D", удерживая тормоз, если производитель не требует иного. Ощутимой выгоды для расхода топлива переключение в "N" здесь не дает.

В то же время постоянное чередование "D", "N" и снова "D" означает для коробки дополнительные переключения. Впрочем, несколько таких маневров механизм не разрушат.

Как работает и когда нужен режим "N"

В положении "N" двигатель не передает крутящий момент на колеса, но и трансмиссия не блокирует автомобиль от скатывания. Классический пример, когда это нужно, - конвейерная мойка, где механизм протягивает машину через щетки, и колеса должны свободно вращаться. На мойках, где автомобиль стоит неподвижно, процедура иная.

Однако современные модели способны "переиграть" водителя. Даже после выбора "N" система может самостоятельно переключить коробку в "P", как только заглушится двигатель или откроются двери. В остальных случаях движение блокируют функция Auto Hold или электрический стояночный тормоз.

Можно ли буксировать автомобиль в режиме "N"

Нейтраль понадобится и тогда, когда автомобиль нужно оттолкнуть на несколько метров, например, в сервисе. Однако выкатить машину с подъездной дорожки и доставить её на тросе из соседнего города - совсем разные задачи. Часть автоматических коробок не получает должного смазывания при заглушенном двигателе, поэтому буксировка на ведущих колёсах может их повредить.

Само по себе положение "N" не означает разрешения на буксировку, поэтому решающими являются правила производителя. В некоторых автомобилях разрешена буксировка вперед в положении "N" не далее чем на 80 км и со скоростью не выше 80 км/ч.

Как правильно ездить на автомобиле с автоматической коробкой передач - видео:

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