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Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

Марина Иваненко
4 ноября 2026, 15:44
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Как очистить батарею от пыли без специальных щеток? Простой трюк с вешалкой и носком поможет добраться до труднодоступных мест.
Чем почистить батарею изнутри
Чем почистить батарею изнутри / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как очистить батареи от пыли
  • Хитрость с вешалкой и носком
  • Использование уксуса для мытья радиатора

Пыль за радиаторами отопления скапливается в узких промежутках, куда сложно добраться обычной тряпкой или пылесосом. Из-за этого даже после уборки в комнате внутри батареи могут оставаться грязь и пыль. Для очистки труднодоступных мест не обязательно покупать специальные щетки - помогут обычная вешалка для одежды и носок. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Maison & Travaux, такой способ очистки упоминает производитель радиаторов IRSAP в качестве альтернативы использованию специальных щеток, микрофибры и перьевой метлы. Благодаря тонкой основе вешалка помогает добраться до труднодоступных мест, а ткань собирает пыль с поверхностей.

видео дня

Как почистить радиатор с помощью вешалки и носка

Метод не требует специальных инструментов и состоит из нескольких простых шагов. Главное - подобрать вешалку, которая легко проходит между элементами батареи, и надежно закрепить на ней носок.

Пошаговая инструкция:

  • Возьмите чистый носок и наденьте его на вешалку так, чтобы ткань полностью покрывала металлическую часть, которая будет соприкасаться с радиатором.
  • Осторожно проведите самодельным инструментом в промежутках между элементами батареи и за ней, где скопилась пыль.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий и не проталкивайте вешалку в узкие отверстия или внутренние механизмы. Если доступ ограничен, лучше воспользоваться специальной щеткой.
  • После очистки пропылесосьте пол возле радиатора, чтобы собрать пыль и мусор, которые упали вниз.

Видео о том, как быстро помыть батареи и радиаторы, можно посмотреть здесь:

Можно ли использовать белый уксус для мытья батареи

Для удаления сухой пыли уксус не нужен. Сначала достаточно очистить радиатор от загрязнений сухой тканью, а уже потом, при необходимости, переходить к влажной уборке.

Производитель IRSAP допускает использование воды с белым уксусом, однако рекомендации могут отличаться в зависимости от модели радиатора. Например, бренд Atlantic отмечает, что для очистки обычно достаточно влажной ткани или губки без моющих средств.

Компания Acova рекомендует мыть наружные поверхности радиаторов тёплой мыльной водой и избегать абразивных и коррозионных средств. Поэтому перед использованием уксуса или другой бытовой химии следует проверить рекомендации производителя конкретного прибора.

Если влажная очистка разрешена, ткань нужно лишь слегка смочить. Не стоит распылять воду или моющий раствор непосредственно на радиатор. После мытья поверхности необходимо тщательно высушить.

Как безопасно очищать радиаторы от пыли

Во время уборки важно не только удалить загрязнения, но и не повредить отопительный прибор. Перед началом работы необходимо выключить отопление и дождаться полного остывания радиатора.

Для электрических моделей особенно важно соблюдать инструкции производителя и не допускать попадания влаги на разъемы и электрические элементы.

Очищать батареи от пыли следует регулярно, ведь ее скопление в щелях может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Лучше всего сначала удалить сухую пыль, затем при необходимости протереть поверхности разрешённым средством и дождаться полного высыхания перед включением отопления.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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