Что обязательно нужно успеть сделать в саду до первого снега: советы

Подготовка сада к зиме требует ухода за растениями, газоном и садовым инвентарём. Узнайте, какие 10 работ следует выполнить до первых заморозков.

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Подготовка сада к зиме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие 10 работ нужно выполнить в саду перед зимой

Как защитить розы, инжир и вечнозеленые растения

Что делать с газоном, техникой и садовой мебелью

Первые снегопады напоминают о приближении зимы, поэтому садоводам стоит заранее подготовить участок к морозам. Важно позаботиться о растениях, садовом инвентаре и коммуникациях, чтобы избежать повреждений в холодный сезон. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kertészkedj.hu, перед наступлением зимы стоит завершить десять важных работ в саду. Некоторые из них помогут защитить растения от мороза, другие - сохранить садовую технику и оборудование в надлежащем состоянии до следующего сезона.

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1. Перекройте воду и опорожните садовый кран

Об этой работе многие вспоминают только в первое морозное утро, когда может быть уже слишком поздно. Вода, остающаяся в наружном кране и трубе, замерзает, расширяется и может повредить коммуникации даже внутри стены. Часто последствия становятся заметны только весной, когда кран снова открывают.

Сначала перекройте внутренний вентиль, подающий воду к садовому крану. Затем откройте наружный кран и оставьте его в таком положении, чтобы остатки воды могли стечь. Это поможет избежать повреждений из-за замерзания.

2. Слейте воду из шланга и бочки для дождевой воды

Вода, остающаяся в садовом шланге, при замерзании расширяется. Из-за этого шланг может затвердеть и потрескаться, а соединители - сломаться. Поэтому его нужно полностью опорожнить, свернуть и перенести в защищенное от мороза место, например в подвал или гараж.

Также стоит слить воду из бочки для дождевой воды или, по крайней мере, опорожнить её наполовину и оставить кран открытым. Лёд может повредить даже прочную пластиковую ёмкость. Лейки лучше перевернуть вверх дном, чтобы внутри не оставалась вода.

3. Пригвоздите розы перед заморозками

Место прививки розы - утолщенный участок над корнем - особенно чувствительно к низким температурам. Если оно подмерзнет, растение может перестать давать новые побеги или начнет развиваться только дикий подвой.

Чтобы защитить розы, насыпьте вокруг основания куста холмик из рыхлой садовой почвы или зрелого компоста высотой 15–20 см. Если прогнозируются сильные морозы, дополнительно можно использовать слой хвойных веток или сухой листвы.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

4. Укройте инжир и другие чувствительные к морозу растения

Молодые инжирные деревья, лаванда, розмарин и некоторые декоративные кустарники могут пострадать даже от кратковременного сильного похолодания.

Ствол инжира следует укрыть слоем листьев или соломы толщиной 20–30 см, а крону - обернуть воздухопроницаемым материалом, например джутом или специальным садовым полотном.

Не используйте для этого обычную полиэтиленовую пленку. Под ней скапливается влага, из-за чего растение может загнить или покрыться плесенью.

Видео о том, что нужно сделать в саду перед зимой, можно посмотреть здесь:

5. Перенесите горшечные растения в помещение

Герань, олеандр, цитрусовые, бугенвилия и другие теплолюбивые растения в контейнерах плохо переносят первые заморозки. Их следует перенести в защищенное место, не дожидаясь резкого похолодания.

Для зимовки подойдет светлое и прохладное помещение с температурой примерно 5–10 градусов. Это может быть застекленная веранда, лестничная клетка или неотапливаемая комната.

Если клубни георгин и гладиолусов до сих пор остаются в земле, их также нужно выкопать и подготовить к хранению.

6. В последний раз скосите газон и уберите листья

Если снег выпадет на толстый слой опавшей листвы, трава под ним может начать гнить. Весной на газоне появятся желтые пятна, а в отдельных местах может разрастись мох. Влажная и темная среда под снежным покровом также способствует развитию снежной плесени.

Во время последней стрижки не стоит срезать траву слишком коротко. Оптимальная высота составляет примерно 5–6 см. Листья с газона нужно сгребать, но на клумбах их можно оставить в качестве естественного укрытия для растений.

7. Подготовьте газонокосилку и садовую технику к зиме

Перед зимним хранением газонокосилку нужно тщательно очистить от остатков травы и грязи. После этого её следует поставить в сухое место.

Для бензиновой техники важно учитывать рекомендации производителя по хранению топлива. Аккумуляторы садовых машин лучше вынуть и хранить в помещении, где нет мороза. Для длительного хранения обычно рекомендуют оставлять их примерно наполовину заряженными.

Садовые инструменты также необходимо очистить и нанести на металлические части тонкий слой смазки. Это поможет предотвратить появление ржавчины.

8. Полейте и увяжите вечнозеленые растения

Туи, кипарисы, самшит и другие вечнозеленые растения продолжают испарять влагу даже зимой. Однако из замерзшей почвы они не могут полноценно поглощать воду. Если осень была засушливой, перед первыми морозами их стоит хорошо полить. Это поможет снизить риск высыхания и побурения ветвей весной.

Отдельная опасность - тяжелый снег, который может раздавить крону колонновидных туй и кипарисов. Чтобы этого избежать, ветви следует аккуратно собрать и свободно обвязать по спирали мягким шнуром или специальной садовой лентой. Проволоку использовать нельзя, поскольку она может повредить кору.

9. Уберите садовую мебель и подушки

Подушки, зонтики, текстильные гамаки и другие садовые вещи могут заплесневеть из-за снега и постоянной влаги. Поэтому их нужно очистить, высушить и перенести в сухое помещение.

По возможности деревянную мебель лучше хранить в закрытом помещении. Металлические и пластиковые предметы можно перевернуть вверх дном или сложить друг на друга, чтобы на поверхности не скапливалась вода.

Не стоит полностью обертывать садовую мебель обычной пленкой. Под ней может скапливаться конденсат, который будет способствовать появлению плесени и повреждению материалов.

10. Наполните кормушку для птиц

После первого снегопада птицам становится сложнее находить пищу на земле. Если установить кормушку заранее и регулярно её наполнять, пернатые привыкнут к новому месту и будут возвращаться туда в течение холодного сезона.

Для подкормки подойдут семена подсолнечника, ядра грецких орехов, специальные жировые шарики и яблоки. Хлеб давать не стоит: он имеет низкую питательную ценность и быстро плесневеет, если намокает.

Важно помнить: если подкормку уже начали, её нужно продолжать регулярно до весны. Птицы привыкают к доступному источнику пищи и могут рассчитывать на него в холодную погоду.

Что делать, если снег выпадет раньше, чем сад будет готов

Если первый снег застанет врасплох, ситуацию ещё можно исправить. Есть несколько простых правил, которые помогут снизить риск повреждения растений и садового участка.

Осторожно стряхните тяжёлый мокрый снег с вечнозелёных деревьев и кустарников, используя ручку метлы. Не ударяйте по ветвям с силой, чтобы не сломать их.

Не ходите по замерзшему газону. Во время мороза трава становится хрупкой, а следы могут превратиться в коричневые пятна.

Не используйте дорожную соль вблизи растений. Она попадает в почву и может повредить корни. Для дорожек лучше подойдут песок или мелкий гравий.

Горшечные растения, которые не удалось перенести в помещение, поставьте у стены дома. Контейнеры можно дополнительно утеплить мешковиной или пузырчатой пленкой.

Первый снег в саду не обязательно представляет угрозу. Наоборот, достаточно толстый снежный покров может защищать почву и корни растений от сильных морозов. Наибольшие проблемы возникают тогда, когда участок не подготовлен к холодам. Поэтому десять сезонных работ лучше завершить заранее, пока погода еще позволяет спокойно позаботиться о саде.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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