Ozon потерял еще один склад: дроны ударили по Адыгейску, вспыхнул пожар

Ozon в Адыгее - это уже 12-й логистический объект компании, загоревшийся после ударов беспилотников с августа.

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Атака на Ozon в Адыгее: маркетплейс отменяет заказы и перебрасывает грузы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске

На территории комплекса возник пожар, людей эвакуировали

Убытки от прежних атак Ozon оценил в 30,1 млрд рублей

В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Ozon в Адыгейске в Республике Адыгея. На территории комплекса возник пожар. Сотрудников эвакуировали.

Об инциденте сообщил российский Telegram-канал Astra. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия возгорания. По предварительным данным компании, обошлось без пострадавших, сообщает IrCity. Независимого подтверждения всех обстоятельств атаки пока нет.

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Удар вынудил маркетплейс срочно перестроить работу в регионе. В пресс-службе Ozon рассказали, как теперь будет действовать компания.

"Товары, размещенные в комплексе, скроем с витрины маркетплейса. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Пока не принимаем в логистическом центре поставки от продавцов, а те, что в пути, - перенаправляем на другие объекты", - заявили в пресс-службе Ozon.

Для покупателей, по словам компании, ничего не меняется: оформлять покупки можно как обычно, а комплектовать их будут на других складах. Предыдущая атака на этот логистический центр произошла 24 августа. Тогда персонал также эвакуировали, но здание и товары уцелели.

Убытки Ozon достигли 30 млрд рублей

Новый удар пришелся на момент, когда компания уже подсчитала последствия предыдущей волны атак. В финансовом отчете за третий квартал 2026 года Ozon признал, что с августа пожары разного масштаба из-за попаданий дронов произошли на 11 его логистических объектах, сообщает пресс-служба компании.

Под эти инциденты маркетплейс сформировал оценочные резервы на 30,1 млрд рублей. Сумма охватывает уничтоженные товары, списание и обесценение оборудования, а также прочие расходы. Несмотря на это, чистая прибыль Ozon в третьем квартале составила 3,7 млрд рублей, а выручка группы выросла в 1,6 раза, до 421,2 млрд рублей.

Часть активов компания застраховала и сейчас ведет переговоры со страховщиками о компенсации. Окончательный размер выплат неизвестен. В отчетности Ozon прямо предупредил, что страховое возмещение может оказаться значительно меньше фактических потерь. Убытки от удара по Адыгейску в эту оценку не вошли.

От Чапаевска до Омска: география ударов

Первой из широко освещавшихся атак стал удар в ночь на 22 августа по складскому комплексу в Чапаевске Самарской области. После попадания там вспыхнул пожар, работу центра остановили, есть раненые. Полностью огонь потушили только через два дня.

На следующий день, 23 августа, пострадал логистический центр Ozon в Оренбургской области. Губернатор региона тогда заявил, что обломки дронов повредили два промышленных объекта, один из которых принадлежал маркетплейсу. Компания эвакуировала более 300 работников и временно остановила склад. На фоне этих атак акции Ozon на Мосбирже к утру 24 августа обвалились на 28%.

Как писал Главред, 24 августа дроны атаковали сразу четыре логистических комплекса Ozon в разных регионах, в том числе в поселке Энем под Краснодаром и в Махачкале. А 24 октября под удар попал логистический центр маркетплейса в Омске. Там тоже возник пожар, сотрудников эвакуировали, а товары со склада убрали из каталога.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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