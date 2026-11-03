Вороны массово слетаются во дворы: что на самом деле означает такое поведение

Вороны и грачи собираются большими стаями возле домов осенью и зимой. Рассказываем, почему птицы выбирают города и как с ними обращаться.

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Почему вороны собираются во дворе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему вороны собираются большими стаями возле домов

Как отличить грака от серой вороны

Как сделать двор менее привлекательным для птиц

Осенью и зимой на деревьях возле домов, в парках и дворах можно увидеть десятки, а иногда и сотни чёрных птиц. Такое скопление не предвещает беды: чаще всего пернатые ищут безопасное место для ночлега и источники пищи. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Kerteszkedj.hu, большие стаи птиц формируются из-за сезонных изменений в их поведении. Вороновые собираются вместе, чтобы ночевать в безопасных местах, где есть укрытие, достаточно пищи и более благоприятные условия для переживания холодов.

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Почему птицы собираются во дворах и городах

Крупные стаи птиц зимой - естественное явление. Совместная ночевка помогает пернатым чувствовать себя в большей безопасности и облегчает поиск пищи. Для отдыха они выбирают деревья в парках, рощах, на окраинах населенных пунктов и в других местах, где достаточно укрытий.

Городская среда привлекает птиц по нескольким причинам. Здесь обычно теплее, чем на открытой местности, а освещение и активность людей могут затруднять охоту для некоторых хищников. Кроме того, в городах легче найти пищу.

Если птицы регулярно прилетают во двор, стоит проверить, нет ли там доступных пищевых остатков. Их могут привлекать рассыпанный хлеб, открытый компост, миски с кормом для домашних животных, опавшие фрукты и мусор.

Поэтому появление большой стаи не является плохой приметой. Чаще всего это свидетельствует о том, что птицы нашли удобное место для отдыха или кормления.

Видео о том, почему вороны нападают на людей, можно посмотреть здесь:

Какие птицы собираются в большие зимние стаи

В быту всех чёрных птиц часто называют воронами, хотя среди представителей семейства вороновых есть несколько разных видов. В больших зимних стаях часто встречаются грачи.

Грака можно узнать по полностью чёрному оперению с металлическим отблеском и светлому, почти голому участку кожи у основания клюва. Эти птицы часто собираются в большие колонии и ночуют вместе.

Другой распространённый вид - серая ворона. Её легко отличить по серому туловищу, чёрной голове, крыльям и хвосту. Она также может собираться с другими птицами, но её внешний вид и поведение отличаются от грачей.

Важно не путать этих птиц: большие скопления чёрных пернатых не всегда означают, что речь идёт именно о воронах.

Защищены ли грачи и вороны

Правовой статус птиц зависит от вида и страны. Одни представители семейства вороновых находятся под охраной, другие могут относиться к охотничьим видам. Поэтому перед любыми действиями по отпугиванию или регулированию численности птиц необходимо правильно определить их вид и учесть местные требования.

Нельзя самовольно разрушать гнезда, уничтожать птиц или применять яд. Такие действия могут нанести вред не только пернатым, но и домашним животным, а также другим представителям дикой природы.

Что делать, если во дворе поселилась большая стая

Если птицы регулярно прилетают во двор, лучше всего начать с устранения доступных источников пищи. Это поможет сделать территорию менее привлекательной для пернатых, не причиняя им вреда.

Закройте компостер

Пищевые отходы не должны быть доступны для птиц.

Не оставляйте корм на улице на ночь. Миски с собачьим или кошачьим кормом лучше убирать после кормления.

Собирайте опавшие фрукты

Плоды под деревьями могут привлекать большие стаи.

Не разбрасывайте хлеб и остатки еды

Они создают дополнительный источник корма для птиц.

Не рассчитывайте на постоянный эффект от чучел и блестящих лент

Птицы быстро привыкают к предметам, которые не представляют для них реальной угрозы.

Громкие звуки и другие средства отпугивания также могут иметь лишь кратковременный эффект. Если птицы регулярно возвращаются на одно и то же место ночлега, самостоятельные попытки прогнать их вряд ли дадут длительный результат.

Если стая создает серьезные неудобства, лучше обратиться в соответствующие природоохранные службы или к специалистам. Особенно это важно, когда речь идет о местах ночлега охраняемых видов.

Отравление птиц недопустимо. Оно представляет опасность не только для самих пернатых, но и для домашних животных и других представителей дикой природы.

Исчезнут ли птицы весной

Крупные зимние скопления не обязательно будут оставаться возле домов в течение всего года. Весной часть птиц разлетается к местам гнездования, поэтому численность пернатых в привычных местах ночлега уменьшается.

Большое количество чёрных птиц на деревьях возле дома обычно не означает ничего необычного. Это часть сезонного поведения представителей семейства врановых.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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