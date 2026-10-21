Урожай окажется под угрозой: 6 мест, где нельзя сажать фруктовые деревья

Фруктовые деревья нуждаются в правильном месте для посадки. Узнайте, каких шести участков следует избегать, чтобы сохранить здоровье деревьев и будущий урожай.

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhay-bude-pid-zagrozoyu-6-misc-de-ne-mozhna-saditi-fruktovi-dereva-10805810.html Ссылка скопирована

Шесть неподходящих мест для фруктового сада / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где не стоит сажать фруктовые деревья

Как неподходящее место влияет на урожай

Как правильно подготовить участок

Выращивание собственного сада требует немало времени и усилий, поэтому выбор правильного места для посадки является одним из важнейших шагов на пути к щедрому урожаю. Неудачное расположение может ухудшить развитие деревьев, повысить риск заболеваний, вызвать повреждение почек и даже привести к гибели саженцев. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Martha Stewart, эксперты по ландшафтному садоводству выделяют шесть неудачных мест во дворе, где не рекомендуется высаживать фруктовые деревья. При планировании сада важно учитывать особенности почвы, освещения, рельефа и климата.

видео дня

Где не стоит сажать фруктовые деревья

Чтобы деревья хорошо развивались и регулярно плодоносили, следует избегать нескольких распространенных ошибок при выборе участка.

В тесных местах

Посадка фруктовых деревьев слишком близко к зданиям, заборам или другим растениям может ограничивать циркуляцию воздуха и доступ солнечного света. Из-за этого крона развивается хуже, а при недостаточном проветривании возрастает риск некоторых грибковых заболеваний.

Важно также учитывать размеры взрослого дерева и его корневой системы. В зависимости от вида и сорта корни могут распространяться на значительное расстояние, поэтому перед посадкой следует проверить, нет ли поблизости фундамента, труб и других подземных коммуникаций.

В заболоченной почве

Низменности, где после дождей надолго задерживается вода, не лучшим образом подходят для большинства фруктовых деревьев. Постоянное переувлажнение лишает корни достаточного количества кислорода, из-за чего они могут загнивать, а растение - ослабевать или погибать.

Проблемы также возникают на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Если другого места для сада нет, стоит заранее оценить дренаж и подобрать виды и подвои, которые лучше переносят условия конкретного участка.

Видео о том, как правильно сажать фруктовые деревья, можно посмотреть здесь:

На склонах с неподходящей экспозицией

Расположение сада относительно сторон света влияет на прогревание почвы и начало весенней вегетации. На теплых южных и западных склонах деревья могут раньше выходить из состояния покоя, а их почки - становиться более уязвимыми к поздним заморозкам.

В то же время риск зависит от местного климата, высоты участка, сорта и особенностей рельефа. Поэтому при выборе места нужно учитывать не только освещенность, но и вероятность весенних похолоданий.

В почве с дефицитом питательных веществ

Для полноценного роста и плодоношения фруктовым деревьям нужна почва с соответствующей структурой, достаточным количеством питательных элементов и надлежащим уровнем кислотности. Если почва истощена или её pH не соответствует потребностям конкретной культуры, деревья могут развиваться медленнее и давать меньший урожай.

Перед закладкой сада желательно проверить кислотность и питательный состав почвы. Для многих плодовых культур подходит слабокислая или близкая к нейтральной реакция, однако оптимальные показатели зависят от вида растения. Удобрения следует вносить с учетом результатов анализа, а не наугад.

Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Вблизи тротуаров и в труднодоступных местах

Посадка деревьев на крутых склонах или в труднодоступных уголках участка может затруднить уход, обрезку ветвей и сбор урожая. Если плоды падают на пешеходные дорожки, они могут загрязнять поверхность и создавать неудобства.

Стоит также учитывать расстояние до соседних участков и общественных проходов. Плоды, свисающие за пределы двора, могут привлекать прохожих и животных. Чтобы избежать проблем, фруктовые деревья лучше размещать там, где к ним будет удобно добираться в течение всего сезона.

В климатической зоне, неподходящей для сорта

Не все фруктовые деревья одинаково хорошо переносят местные зимы и летнюю жару. Одним сортам требуется длительный период зимнего охлаждения для нормального цветения, тогда как другие могут пострадать от сильных морозов или не успеть сформировать спелые плоды за короткий тёплый сезон.

Поэтому перед покупкой саженцев важно проверить, подходят ли выбранные сорта для климатических условий региона. Предпочтение следует отдавать растениям, которые хорошо приспособлены к местным температурам и имеют достаточно времени для созревания плодов.

Как создать благоприятные условия для сада

Проверьте почву перед посадкой

Анализ почвы поможет определить уровень кислотности и наличие основных питательных веществ. На основании результатов можно скорректировать состав почвы и избежать чрезмерного внесения удобрений.

Защитите молодые саженцы от животных

Молодые деревья могут повреждать грызуны и другие животные. Для защиты стволов используют специальные сетки или ограждения, подбирая их в соответствии с местными условиями. Высоту и конструкцию защиты следует определять с учетом вида животных, от которых нужно уберечь саженцы.

Оставьте достаточно места

При планировании сада необходимо учитывать будущую высоту и ширину кроны, а также рекомендуемое расстояние между деревьями. Для небольших участков можно рассмотреть карликовые и полукарликовые сорта или деревья на соответствующих подвоях. Перед покупкой стоит убедиться, что они приспособлены к климату региона и условиям выращивания.

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред