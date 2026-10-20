Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

Коричневые чешуйки внутри кроны туи могут быть частью естественного процесса, тогда как сухие верхушки и отмирание ветвей требуют особого внимания.

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Почему туи буреют осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему туи буреют осенью и когда это считается нормой

Какие признаки указывают на болезнь или ошибки в уходе

Как подготовить туи к зиме

Осенью туи могут терять свой насыщенный зеленый цвет и покрываться бурыми пятнами. Не всегда это сигнал опасности, но бывают случаи, когда стоит действовать без промедления.

Главред расскажет, как отличить естественную осеннюю линьку от опасных признаков.

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Почему туи буреют осенью

Если сухие и побуревшие чешуйки появляются только внутри кроны, а наружные веточки остаются зелеными и свежими - это нормальный процесс, пишет Super Express. Растение постепенно избавляется от старой хвои, которая не получает достаточно света. Такое явление не вредит общему состоянию туи и не требует вмешательства.

Когда стоит насторожиться

Тревожным сигналом является засыхание верхушек и кончиков молодых побегов, отмирание целых ветвей или побурение одной из сторон куста. Если такие участки быстро увеличиваются, это может свидетельствовать о проблемах с уходом или здоровьем растения.

Основные причины усыхания

Чаще всего туи реагируют на ошибки в уходе. После жаркого лета недостаток влаги может проявиться лишь через несколько недель осенью. В то же время избыток влаги также опасен: застой воды у корней приводит к их загниванию. Среди других факторов - морозобой, неподходящий состав почвы, механические повреждения корневой системы при перекопке и нападение вредителей.

Как поддержать туи перед зимой

Чтобы растения хорошо пережили холодный сезон, стоит соблюдать несколько правил:

Проверить почву под кустом. Если осень сухая, а земля ещё не промерзла - туи нуждаются в поливе. Если почва и так влажная, дополнительное увлажнение только навредит.

Аккуратно удалить отмершие внутренние чешуйки, не повреждая живые побеги.

Позаботиться об отводе лишней воды, чтобы у основания не образовывались лужи.

Молодые саженцы и туи в горшках особенно уязвимы: их корни легко вымерзают, поэтому утепление является обязательным.

Правильный уход осенью поможет хвойным растениям оставаться здоровыми и декоративными в течение всего года. Своевременное реагирование на первые признаки проблемы сохранит густоту и сочный цвет вашей зеленой изгороди.

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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