Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

Инна Ковенько
20 октября 2026, 16:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Коричневые чешуйки внутри кроны туи могут быть частью естественного процесса, тогда как сухие верхушки и отмирание ветвей требуют особого внимания.
Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов
Почему туи буреют осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему туи буреют осенью и когда это считается нормой
  • Какие признаки указывают на болезнь или ошибки в уходе
  • Как подготовить туи к зиме

Осенью туи могут терять свой насыщенный зеленый цвет и покрываться бурыми пятнами. Не всегда это сигнал опасности, но бывают случаи, когда стоит действовать без промедления.

Главред расскажет, как отличить естественную осеннюю линьку от опасных признаков.

видео дня

Почему туи буреют осенью

Если сухие и побуревшие чешуйки появляются только внутри кроны, а наружные веточки остаются зелеными и свежими - это нормальный процесс, пишет Super Express. Растение постепенно избавляется от старой хвои, которая не получает достаточно света. Такое явление не вредит общему состоянию туи и не требует вмешательства.

Когда стоит насторожиться

Тревожным сигналом является засыхание верхушек и кончиков молодых побегов, отмирание целых ветвей или побурение одной из сторон куста. Если такие участки быстро увеличиваются, это может свидетельствовать о проблемах с уходом или здоровьем растения.

Основные причины усыхания

Чаще всего туи реагируют на ошибки в уходе. После жаркого лета недостаток влаги может проявиться лишь через несколько недель осенью. В то же время избыток влаги также опасен: застой воды у корней приводит к их загниванию. Среди других факторов - морозобой, неподходящий состав почвы, механические повреждения корневой системы при перекопке и нападение вредителей.

Как поддержать туи перед зимой

Чтобы растения хорошо пережили холодный сезон, стоит соблюдать несколько правил:

  • Проверить почву под кустом. Если осень сухая, а земля ещё не промерзла - туи нуждаются в поливе. Если почва и так влажная, дополнительное увлажнение только навредит.
  • Аккуратно удалить отмершие внутренние чешуйки, не повреждая живые побеги.
  • Позаботиться об отводе лишней воды, чтобы у основания не образовывались лужи.
  • Молодые саженцы и туи в горшках особенно уязвимы: их корни легко вымерзают, поэтому утепление является обязательным.

Правильный уход осенью поможет хвойным растениям оставаться здоровыми и декоративными в течение всего года. Своевременное реагирование на первые признаки проблемы сохранит густоту и сочный цвет вашей зеленой изгороди.

Читайте также:

Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:49Украина
Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:33Украина
Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Последние новости

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

Реклама
15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

15:26

Когда не стоит стричь волосы в ноябре: календарь благоприятных дней

15:22

Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий

15:15

Россия атакует Киев дронами, есть жертвы: что известно о последствиях "прилетов"

15:09

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

15:05

Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

14:58

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:45

Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

14:35

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

Реклама
14:23

Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плитыВидео

14:22

Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

14:19

Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

13:54

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

13:51

Лидер фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые "заработал" на бронировании – СМИ

13:44

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:40

Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Виткофф в Осло

13:32

"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

13:21

Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

13:17

Звезду "Від пацанки до панянки" арестовали в США: что она натворила

12:57

До +22 градусов и почти без дождей: сколько еще продержится тепло в Украине

12:43

Осколок дрона попал водителю автобуса прямо в сердце: новые детали трагедии под Киевом

12:34

Как стирать стеганое одеяло: какая ошибка навсегда испортит винтажную вещь

12:31

"Несмотря на невыносимую боль": Ирина Федишин и ее муж тронули признанием

12:29

Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

12:23

Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалокВидео

11:50

Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT

11:45

Путин нашел новый способ давления на США: в ISW раскрыли роль Китая

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

11:29

Как отмыть до блеска медную посуду обычным кетчупом и солью: рабочий лайфхак

Реклама
11:11

Салат из капусты на зиму без стерилизации: рецепт за 30 минут

10:48

Как избежать плесени и сырости в доме: правила, которые многие игнорируютВидео

10:42

"Не поймешь, что это она": известный продюсер рассказал о настоящей Могилевской

10:21

Когда в жизнь одного знака ворвется любовь: гороскоп на ноябрь 2026Видео

10:16

"Это какая-то новая грань абсурда": Астафьева стала мишенью хейта из-за радиодиктантамнение

10:03

РФ ударила по мирным людям вблизи автодороги Киев-Одесса: есть погибшие и раненые

10:01

Топливо в Украины рекордно подорожало: какие цены на АЗС 20 октября

09:56

"Разблокировала наконец-то": Елена Тополя обратилась к бывшему

09:42

Когда осенью нужно в последний раз косить газон: какой высоты оставлять траву

09:42

Деньги потекут рекой: ключевые даты ноября 2026 для финансового взлета РаковВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять