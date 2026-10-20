Когда осенью нужно в последний раз косить газон: какой высоты оставлять траву

Если не подготовить траву к морозам, весной может ждать неприятный "сюрприз".

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Простые правила стрижки газона в октябре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Когда нужно в последний раз осенью косить газон

Как подготовить газон к морозам

Последнюю стрижку газона следует проводить тогда, когда трава почти перестала расти, а на зиму нужно оставлять стебли высотой около 4 сантиметров.

Главред узнал, что ошибка с высотой грозит подмерзанием или снежной плесенью, которая весной способна уничтожить целые участки покрытия. Об этом сообщили эксперты румынского издания Jurnalul.

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Они предупредили, что от того, как пройдет финальный покос, напрямую зависит вид газона после зимы. Осенью рост замедляется, поэтому косилку приходится доставать все реже, а впоследствии её убирают до весны.

Ориентироваться следует на показания термометра, а не на календарь. В этом убежден Симеон Лиленберг, специалист компании Husqvarna.

"Трава обычно перестает расти, когда температура опускается ниже семи градусов по Цельсию, поэтому важно знать прогноз погоды, чтобы спланировать последнюю стрижку сезона", - отмечает Лиленберг.

К этому времени частоту покосов постепенно уменьшают: если летом траву стригли один или два раза в неделю, то в октябре вполне хватит одного раза в две недели.

Почему вредно оставлять как короткую, так и длинную траву

Британское Королевское садоводческое общество (RHS) рекомендует оставлять после последнего среза траву высотой примерно 4 см. Слишком низко скошенный стебель становится беззащитным перед морозами и болезнями.

Противоположная крайность не менее опасна. Высокая трава прижимается к земле, воздух перестает циркулировать между ней и землей, и возникают благоприятные условия для развития снежной плесени. Весной она проявляется в виде серых или розовых пятен, способных уничтожить целые участки газона.

Если трава переросла, резко укорачивать её за один раз не стоит. Высоту снижают постепенно в течение двух-трёх последних покосов, следуя правилу садоводов: за один раз срезать не более трети длины стебля.

Что еще стоит сделать с газоном до морозов

Косить мокрую или покрытую инеем траву не рекомендуется: влажные стебли ломаются неровно, а размягченная почва проседает под весом косилки. Подмерзшие травинки чернеют, если их срезать или притоптать. По той же причине не стоит ходить по замерзшему газону, так как следы останутся заметными вплоть до весны.

Опавшие листья нужно регулярно сгребать: под их слоем трава остается в темноте и влажности, что способствует появлению плесени. Тонкий слой можно просто измельчить косилкой.

Среди других осенних процедур специалисты называют внесение специального осеннего удобрения, которое укрепляет траву перед холодами, а также аэрацию. Проколы вилами или аэратором помогают воде и воздуху добраться до корней и предотвращают переувлажнение.

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Об источнике: Jurnalul Jurnalul - румынское издание, базирующееся в Бухаресте. Издание основано 7 июня 1993 года. Компания Jurnalul, входящая в медиагруппу холдинга Intact, была создана в июне 1995 года. Jurnalul является флагманским изданием компании Antena 3, пишет Википедия.

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