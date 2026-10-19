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Зачем садоводы рассыпают соду в октябре: неожиданный результат

Марина Иваненко
19 октября 2026, 18:32
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Как использовать пищевую соду для защиты растений осенью? Узнайте, как приготовить раствор, когда проводить обработку и почему избыток соды вреден для сада.
Как использовать соду для защиты растений
Как использовать соду для защиты растений / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Чем полезна пищевая сода для сада осенью
  • Как правильно обрабатывать растения содовым раствором
  • Каких ошибок следует избегать садоводам

Осенний период требует от садоводов не только уборки опавших листьев и очистки участка, но и тщательной подготовки растений к предстоящим холодам. Защита многолетников, уход за газоном и своевременная профилактика болезней помогают поддерживать сад в надлежащем состоянии перед зимой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает британское издание Express, садоводы используют обычную пищевую соду как одно из доступных средств для борьбы с некоторыми грибковыми заболеваниями растений.

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Чем полезна пищевая сода осенью

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, способна изменять кислотность поверхности листьев, что при определенных условиях может сдерживать развитие возбудителей мучнистой росы. Осенью, когда погода становится прохладнее, а влажность воздуха повышается, важно регулярно осматривать растения и вовремя замечать признаки заболеваний.

Мучнистая роса обычно проявляется белым налетом на листьях и побегах. Если не контролировать её распространение, поражённые части растения могут ослабевать, а декоративные культуры - терять привлекательный вид.

В то же время пищевая сода не является универсальным средством от грибковых инфекций. Её эффективность зависит от вида растения, концентрации раствора и степени поражения. Поэтому при сильном распространении болезни стоит выбирать средства, предназначенные для конкретной культуры и заболевания.

Видео о том, как использовать пищевую соду в саду, можно посмотреть здесь:

Как приготовить защитный раствор

Для обработки растений иногда используют простой раствор пищевой соды. Однако перед применением по всему саду его стоит проверить на небольшом участке листьев, чтобы убедиться, что растение не реагирует негативно.

Для пробного раствора можно использовать следующие пропорции:

  • Растворите половину чайной ложки пищевой соды в 500 мл воды.
  • Перемешайте жидкость до полного растворения порошка.
  • Налейте раствор в пульверизатор и нанесите небольшое количество на несколько листьев.
  • В течение следующих 24–48 часов проверьте, не появились ли пятна, пожелтение или другие признаки повреждения.

Обрабатывать растения лучше в прохладную погоду, когда нет сильного солнца. Не стоит опрыскивать листья перед заморозками или когда они уже мокрые от дождя или росы.

Регулярность обработки зависит от состояния растений и рекомендаций по конкретному средству. Не следует автоматически применять содовый раствор каждую неделю: частое опрыскивание может повредить листья, а накопление натрия - негативно повлиять на почву.

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Что нужно знать перед использованием соды

Несмотря на доступность этого средства, использовать его следует осторожно. Чрезмерное внесение соды может способствовать накоплению натрия в почве, ухудшать её свойства и наносить вред корневой системе растений.

Важно учитывать и то, что содовый раствор не устраняет все грибковые заболевания. Он не является надежным способом лечения корневой гнили, ржавчины или черной пятнистости. При появлении характерных симптомов необходимо определить причину поражения и подобрать соответствующий метод борьбы.

Отдельного внимания требуют растения, предпочитающие кислую почву. Для них регулярное использование щелочных растворов может быть нежелательным. Если есть сомнения относительно безопасности обработки, лучше воспользоваться средством, предназначенным для конкретного вида растений, и следовать инструкции производителя.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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