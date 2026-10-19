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Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Марина Иваненко
19 октября 2026, 03:33
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Картонные втулки от туалетной бумаги осенью пригодятся в саду. Узнайте, как выращивать рассаду, защищать молодые растения и улучшать компост.
Полезное применение картонных рулонов в саду
Полезное применение картонных рулонов в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как использовать картонные втулки в саду осенью
  • Три способа повторного использования картона
  • Как защитить рассаду и улучшить компост

Осенью картонные втулки от туалетной бумаги могут стать бюджетной альтернативой пластиковым контейнерам для рассады и помочь в уходе за садом. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает венгерское издание Kertvar.hu, картонные рулоны от туалетной бумаги можно использовать в саду для выращивания рассады, защиты молодых растений и улучшения структуры компоста. Это доступная альтернатива пластиковым контейнерам, которая помогает повторно использовать бытовые отходы.

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Контейнеры для растений с длинными корнями

Специалисты Британского королевского садоводческого общества (RHS) и фонда Thrive рекомендуют использовать картонные втулки для посева душистого горошка, бобов и других культур с глубокой корневой системой. Узкая и удлиненная форма контейнера позволяет корням развиваться вертикально, не сгибаясь.

Главное преимущество такого способа заключается в том, что при пересадке рассаду не нужно вынимать из контейнера. Растение можно высадить в почву вместе с картоном, который постепенно разлагается. Это помогает снизить риск повреждения корневой системы при перемещении саженцев.

Защита молодых растений от вредителей

Картонный цилиндр можно использовать в качестве защитного воротника вокруг стебля молодых растений и зимних салатов. Эксперты по защите растений штата Мэн в США советуют заглублять рулон в почву на несколько сантиметров.

Такой барьер может помочь защитить молодые побеги от гусениц почвенной совки и других вредителей, которые подгрызают стебли у поверхности земли. В то же время картонный воротник не гарантирует полной защиты, поэтому за растениями нужно регулярно наблюдать.

Видео о том, что нужно сделать на огороде в октябре, можно посмотреть здесь:

Как сбалансировать компост с помощью картона

Для получения качественного компоста важно поддерживать баланс азотистых, или зелёных, и углеродных, или коричневых, компонентов. Осенью на участке скапливается немало свежих растительных остатков, поэтому в компостной куче может не хватать сухой органики.

Измельченные картонные втулки являются источником углерода и помогают сбалансировать состав компоста. Кроме того, небольшие кусочки картона способствуют формированию рыхлой структуры, благодаря которой между органическими остатками лучше циркулирует воздух.

Перед добавлением втулок следует удалить остатки клейкой ленты, пластиковые элементы и другие посторонние материалы. Также лучше использовать обычный матовый картон без ароматизаторов и декоративных покрытий.

Почему картонную втулку нельзя оставлять над землей

Эксперты издания Garden Gate предостерегают от распространённой ошибки при высадке растений в картонных контейнерах. Если край цилиндра выступает над поверхностью почвы, он может действовать как фитиль и способствовать потере влаги из корневой зоны.

Поэтому при пересадке картонную втулку нужно полностью заглублять в землю или аккуратно отрывать её верхнюю часть, выступающую над поверхностью. Важно также следить, чтобы картон не пересыхал и не препятствовал нормальному развитию растения.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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