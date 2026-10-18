Зачем сыпать рис в горшок с орхидеей: секретный трюк опытных цветоводов

Чтобы стимулировать цветение орхидеи, некоторые цветоводы используют обычный рис.

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Как стимулировать цветение орхидеи / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как заставить орхидею зацвести

Чем подкормить орхидею для цветения

Действительно ли рисовая вода помогает орхидее выпустить новые бутоны

Орхидеи способны долго радовать хозяев цветами, но иногда даже при правильном уходе они упорно не выпускают новых бутонов. В поисках способов стимулировать цветение цветоводы нередко прибегают к народным методам. Один из самых популярных лайфхаков - использование риса.

Главред расскажет, как с помощью домашнего метода заставить орхидею снова зацвести.

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Чем рис может помочь орхидее

Рис содержит крахмал и небольшое количество минеральных веществ, пишет Mon Jardin & Ma Maison. При промывании или варке часть этих соединений переходит в воду. Именно поэтому сторонники домашних средств советуют поливать орхидеи рисовой водой или добавлять измельчённые зерна в субстрат. Считается, что это может стать дополнительным источником питательных веществ и стимулировать рост.

Однако научных подтверждений эффективности такого метода нет. Более того, остатки крупы во влажной среде могут способствовать развитию грибков и вредителей. Поэтому специалисты подчеркивают, что рис не способен заменить специализированные удобрения, обеспечивающие сбалансированное питание.

Как применяют рисовую воду

Чаще всего используют отвар, остающийся после варки риса. Его сливают в чистую посуду, охлаждают и применяют для полива не чаще, чем раз в две недели. Важно, чтобы в воде не было соли, масла или специй.

Такой метод может дать растению небольшое количество органических веществ, но в то же время создает риск развития нежелательных микроорганизмов. Если субстрат долго остается влажным, это может навредить корням.

Стоит ли сыпать сухой рис в горшок

Добавление измельчённого риса в субстрат считается ещё одним способом подкормки. Однако в процессе разложения крупа не обеспечивает растению сбалансированное питание, а наоборот может ухудшить состояние почвы. Для орхидей фаленопсисов, которым требуется хорошо аэрированный субстрат, лишняя органика между кусочками коры опасна.

Иногда советуют поставить мисочку с сухим рисом рядом с растением, чтобы он впитывал избыточную влагу. Но существенно изменить микроклимат в комнате таким способом невозможно.

3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Что действительно поможет орхидее зацвести

Чтобы орхидея снова выпустила цветонос, важно создать для неё правильные условия:

обеспечить достаточное освещение без прямых солнечных лучей;

поливать после высыхания субстрата, избегая застоя воды;

поддерживать оптимальную температуру, иногда с небольшим ночным понижением;

использовать специализированные удобрения в рекомендуемых дозах;

пересаживать растение в свежий субстрат, если старая кора начала разлагаться.

По окончании цветения стоит осмотреть цветонос: сухой обрезать у основания, а зеленый оставить, ведь он может сформировать новые бутоны.

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Об источнике: Mon Jardin & Ma Maison Mon Jardin & Ma Maison - популярный французский журнал, выходящий ежемесячно и ориентированный на широкую аудиторию: от новичков до опытных садоводов. Издание предлагает практические советы по уходу за растениями, освещает новые сорта и товары для сада, знакомит с современными тенденциями в озеленении и дизайне экстерьера.

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