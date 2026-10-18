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Зачем сыпать рис в горшок с орхидеей: секретный трюк опытных цветоводов

Инна Ковенько
18 октября 2026, 15:02
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Чтобы стимулировать цветение орхидеи, некоторые цветоводы используют обычный рис.
Зачем сыпать рис в горшок с орхидеей: секретный трюк опытных цветоводов
Как стимулировать цветение орхидеи / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как заставить орхидею зацвести
  • Чем подкормить орхидею для цветения
  • Действительно ли рисовая вода помогает орхидее выпустить новые бутоны

Орхидеи способны долго радовать хозяев цветами, но иногда даже при правильном уходе они упорно не выпускают новых бутонов. В поисках способов стимулировать цветение цветоводы нередко прибегают к народным методам. Один из самых популярных лайфхаков - использование риса.

Главред расскажет, как с помощью домашнего метода заставить орхидею снова зацвести.

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Чем рис может помочь орхидее

Рис содержит крахмал и небольшое количество минеральных веществ, пишет Mon Jardin & Ma Maison. При промывании или варке часть этих соединений переходит в воду. Именно поэтому сторонники домашних средств советуют поливать орхидеи рисовой водой или добавлять измельчённые зерна в субстрат. Считается, что это может стать дополнительным источником питательных веществ и стимулировать рост.

Однако научных подтверждений эффективности такого метода нет. Более того, остатки крупы во влажной среде могут способствовать развитию грибков и вредителей. Поэтому специалисты подчеркивают, что рис не способен заменить специализированные удобрения, обеспечивающие сбалансированное питание.

Как применяют рисовую воду

Чаще всего используют отвар, остающийся после варки риса. Его сливают в чистую посуду, охлаждают и применяют для полива не чаще, чем раз в две недели. Важно, чтобы в воде не было соли, масла или специй.

Такой метод может дать растению небольшое количество органических веществ, но в то же время создает риск развития нежелательных микроорганизмов. Если субстрат долго остается влажным, это может навредить корням.

Стоит ли сыпать сухой рис в горшок

Добавление измельчённого риса в субстрат считается ещё одним способом подкормки. Однако в процессе разложения крупа не обеспечивает растению сбалансированное питание, а наоборот может ухудшить состояние почвы. Для орхидей фаленопсисов, которым требуется хорошо аэрированный субстрат, лишняя органика между кусочками коры опасна.

Иногда советуют поставить мисочку с сухим рисом рядом с растением, чтобы он впитывал избыточную влагу. Но существенно изменить микроклимат в комнате таким способом невозможно.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Что действительно поможет орхидее зацвести

Чтобы орхидея снова выпустила цветонос, важно создать для неё правильные условия:

  • обеспечить достаточное освещение без прямых солнечных лучей;
  • поливать после высыхания субстрата, избегая застоя воды;
  • поддерживать оптимальную температуру, иногда с небольшим ночным понижением;
  • использовать специализированные удобрения в рекомендуемых дозах;
  • пересаживать растение в свежий субстрат, если старая кора начала разлагаться.

По окончании цветения стоит осмотреть цветонос: сухой обрезать у основания, а зеленый оставить, ведь он может сформировать новые бутоны.

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Об источнике: Mon Jardin & Ma Maison

Mon Jardin & Ma Maison - популярный французский журнал, выходящий ежемесячно и ориентированный на широкую аудиторию: от новичков до опытных садоводов. Издание предлагает практические советы по уходу за растениями, освещает новые сорта и товары для сада, знакомит с современными тенденциями в озеленении и дизайне экстерьера.

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