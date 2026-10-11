Обрезка орхидеи: одна ошибка лишает цветов на целый сезон

Сроки, глубина среза и уход после процедуры отличаются для двух типов орхидей.

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Обрезка орхидеи: когда и как резать, чтобы растение зацвело снова / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему орхидея не цветет и стоит ли ее обрезать

Как не повредить псевдобульбы при обрезке

Когда поливать растение после процедуры

Обрезать орхидею можно только после завершения цветения, когда с цветоноса опали все цветки. В противном случае растение теряет шанс сформировать новую цветочную стрелку. Исключение одно: признаки гнили, из-за которых пораженные части удаляют в любой момент. После цветения орхидея входит в длительный период покоя, и именно удаление отработавшего стебля стимулирует ее к следующей волне бутонов, сообщает Southern Living.

Если растение не выбрасывает бутоны, причина обычно не в ножницах. Среди типичных факторов - нехватка рассеянного света, отсутствие более прохладных ночных температур или естественная дормантность. Здоровая орхидея цветет как минимум раз в год, а некоторые сорта - по несколько раз.

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Перед процедурой инструмент обязательно стерилизуют: лезвия протирают тканью с изопропиловым спиртом или раствором перекиси водорода с водой в пропорции один к одному. Это базовая мера предосторожности против вирусов и грибковых инфекций, которые легко переносятся между растениями.

Два типа орхидей - два разных среза

Техника зависит от строения растения. Моноподиальные виды - фаленопсис (Phalaenopsis) и ванда (Vanda) - имеют один стебель и одну корневую систему, на которых формируются все листья и цветы. Симподиальные, такие как онцидиум (Oncidium) и каттлея (Cattleya), растут из горизонтального корневища и образуют псевдобульбы, которые накапливают влагу и питательные вещества.

За день-два до обрезки фаленопсис рекомендуют обильно полить, дав лишней воде стечь. Зеленый цветонос срезают примерно на 1,2 см выше второго или третьего узла - тогда есть шанс на повторное цветение на том же стебле. Если новых узлов нет, стрелку укорачивают почти до основания, оставляя около 2,5 см.

Коричневый стебель реанимации не подлежит.

"Если цветки опали, а стебель побурел, он уже неживой и его можно срезать до основания растения. Новая стрелка вырастет в течение нескольких месяцев", - говорится в материале Southern Living.

С симподиальными видами логика иная: отцветшие цветоносы укорачивают до первой пары листьев на псевдобульбе, не врезаясь в саму бульбу. Новые стрелки на старом цветоносе не появляются - только на новом приросте. Зеленую бульбу, которая перестала цвести, не трогают: она и дальше работает как резервуар питания.

Корни, фунгицид и пауза в поливе

Отдельного внимания требует подземная часть. Бурые, бледные или размягченные корни удаляют до здоровой серебристо-зеленой ткани, а у симподиальных орхидей - до корневища. Если поражена вся корневая система, ее срезают в месте соединения со стеблем и обрабатывают фунгицидом.

Зеленые части растения убирать не стоит ни при каких обстоятельствах: это снижает способность орхидеи вырабатывать энергию и открывает путь вредителям и инфекциям. Удалению подлежат только сухие, поврежденные или больные листья - срез делают в месте крепления листа к стеблю.

После процедуры срезы при желании обрабатывают фунгицидом, а растение - подходящий момент пересадить в свежий субстрат, в тот же продезинфицированный горшок или больший. У симподиальных видов псевдобульбы с живыми глазками при пересадке оставляют над поверхностью грунта.

Полив возобновляют не сразу: несколько дней паузы нужны, чтобы не смыть защитный препарат со свежих срезов. Дальше орхидея возвращается к привычному режиму увлажнения и подкормки.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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