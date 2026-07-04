Орхидеи "взорвутся" бурным цветением: простой приём, о котором мало кто знает

Здоровые корни обычно имеют серебристый или зеленоватый оттенок, тогда как поврежденные становятся темно-коричневыми.

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Как правильно ухаживать за орхидеями / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Одной из самых распространенных проблем остается переувлажнение

Определить проблему можно по изменению цвета корней

Специалисты советуют поливать орхидею примерно один раз в 7–10 дней

Орхидеи считаются довольно неприхотливыми, если создать им подходящие условия. Специалисты отмечают, что чаще всего растение страдает не от недостатка внимания, а наоборот - от слишком интенсивного ухода.

Избыточный полив, чрезмерное количество удобрений, неправильная обрезка и яркое солнце нередко становятся главными причинами ухудшения состояния цветка, пишет Express.

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Одной из самых распространенных проблем остается переувлажнение. Корневая система орхидеи нуждается в постоянном доступе воздуха, поскольку в природе эти растения не растут в обычной почве, а закрепляются на деревьях. Если влага долго застаивается в горшке, корни начинают загнивать.

Определить проблему можно по изменению цвета корней. Здоровые корни обычно имеют серебристый или зеленоватый оттенок, тогда как поврежденные становятся темно-коричневыми или почти черными, размягчаются и могут издавать неприятный запах. Иногда чрезмерная сырость также привлекает мелких грибных мошек.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты советуют поливать орхидею примерно один раз в 7–10 дней, а зимой сократить полив до одного раза в две недели. Перед очередным увлажнением рекомендуется проверить состояние корней: если они остаются зелеными, с поливом лучше повременить, а серебристый оттенок говорит о том, что растение нуждается во влаге.

Одним из наиболее безопасных способов считается погружение горшка в теплую воду на 10–15 минут. После этого орхидею необходимо оставить еще на некоторое время, чтобы лишняя вода полностью стекла и не задерживалась возле корней.

Не менее осторожно следует подходить и к подкормкам. Избыток удобрений способен навредить растению не меньше, чем их отсутствие. Во время активного роста рекомендуется использовать специальные удобрения для орхидей примерно раз в три-четыре недели, а в холодный сезон подкормки лучше временно прекратить. Перед внесением удобрения корни желательно сначала увлажнить чистой водой - это снижает риск их повреждения.

После окончания цветения важно правильно обрезать цветонос. Если стебель полностью высох и приобрел коричневый оттенок, его можно удалить у основания. Однако зеленый цветонос спешить срезать не стоит. В этом случае рекомендуется укоротить его до ближайшего узла, из которого впоследствии может появиться новый цветонос.

Большое значение имеет и освещение. Орхидеи предпочитают яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи способны вызвать ожоги листьев, из-за чего они начинают желтеть, выцветать или приобретают красновато-фиолетовый оттенок.

Лучше всего размещать растение возле восточных или западных окон либо в любом месте с мягким рассеянным освещением. Орхидеи также хорошо чувствуют себя в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате. Если воздух в доме слишком сухой, повысить влажность можно, поставив горшок на поддон с влажной галькой.

Смотрите видео о віращивании орхидей:

В видео автор рассказывает о различных способах выращивания орхидей и делится личным опытом ухода за этими растениями. Она отмечает, что существует несколько популярных систем содержания орхидей, каждая из которых имеет свои особенности и подходит для разных условий.

По словам автора, в большинстве случаев она выращивает орхидеи в сосновой коре, считая такой субстрат оптимальным для здорового развития растений. Если же орхидея нуждается в восстановлении корневой системы или находится в ослабленном состоянии после болезни, для реанимации она использует мох сфагнум, который помогает поддерживать необходимый уровень влажности и способствует образованию новых корней.

Также автор отмечает, что с интересом наблюдает за опытом других любителей орхидей, которые успешно выращивают растения как в открытых, так и в закрытых системах. Она подчеркивает, что каждый цветовод выбирает наиболее подходящий для себя способ, ориентируясь на условия содержания, особенности ухода и состояние самих орхидей.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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