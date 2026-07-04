Много погибших и раненых: подробности трагедии на трассе Одесса–Николаев

Зеленский сообщил о 12 погибших и шести пострадавших в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовиком Volvo в Николаевской области.

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ДТП в Николаевской области - 12 человек погибли в результате столкновения с грузовиком / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Николаевской области

Ключевые факты:

Микроавтобус выехал на встречную полосу

В ДТП погибли 12 человек, шестеро получили травмы

На месте работают спасатели и полиция

Сегодня, 4 июля, на трассе Николаев–Одесса грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

"К сожалению, на данный момент известно о двенадцати погибших. Шесть человек получили травмы", - написал Зеленский, выразив соболезнования родным и близким погибших. видео дня

На месте аварии продолжают работать спасатели, полицейские и медики - они выясняют обстоятельства трагедии и до сих пор устанавливают личности всех погибших и пострадавших, отметил глава государства.

Как произошла авария

По предварительной информации полиции Николаевской области, ДТП произошло сегодня, 4 июля, около 7:40 на автодороге М-14 "Одесса–Мелитополь–Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное

Водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter следовал из Одессы в Николаев с пассажирами, когда выехал за пределы проезжей части. Транспортное средство перевернулось и неконтролируемо выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с грузовиком Volvo.По предварительным данным полиции, обнародованным сразу после аварии, речь шла о девяти погибших и восьми пострадавших - впоследствии эти цифры уточнили до двенадцати погибших и шести пострадавших.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных на транспорте, следственного управления областного главного управления полиции. Инспекторы патрульной полиции тем временем регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность других участников движения на трассе.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в полиции Киева сообщили, что на большой скорости автомобиль въехал в подземный переход на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще трое получили травмы.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что со стороны водителя выявлены многочисленные административные нарушения. Он отметил, что у него было зафиксировано почти 40 нарушений ПДД, преимущественно за превышение скорости. По данным полиции, 18 из этих нарушений были зафиксированы в течение 2025 года, водителю сообщено о подозрении, и он в настоящее время находится под охраной в больнице.

Представители Киевской вальдорфской школы "София" сообщили о гибели своего ученика в результате аварии. В публикации учебного заведения говорится, что ученик погиб в ДТП 5 июня. Мальчик недавно закончил 6-й класс и готовился к летним каникулам.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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