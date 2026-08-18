Помидоры засыхают на глазах: что может уничтожить растение за считанные дни

Вы узнаете:
- Почему на стеблях помидоров появляется бронзовый налет
- Какой опасный вредитель может уничтожить весь урожай томатов
- Как распознать заражение листовым клещом и спасти растения
Помидоры могут внезапно начать терять здоровый вид, а на стеблях появляется бронзовый или бурый налёт, листья засыхают, а плоды становятся неровными. Особенно часто такая проблема возникает в теплицах в жаркую погоду.
Главред выяснил, что может быть причиной таких изменений и как защитить помидоры от опасного вредителя.
Почему стебель помидора начинает бронзоветь
На портале Agroforum.hu доктор Зсузанна Немети рассказала, что описанные симптомы могут свидетельствовать о поражении томатов листовым клещом (Aculops lycopersici). Этот крошечный вредитель часто поражает помидоры, выращиваемые в теплицах, хотя может встречаться и на растениях в открытом грунте.
Клещи питаются соком клеток растения, повреждая листья, стебли и плоды. Одним из характерных признаков заражения является то, что побурение и бронзовый налет распространяются от нижней части растения вверх.
Сначала могут изменяться нижние листья, после чего проблема постепенно переходит на стебли, верхние части растения, цветы и плоды.
Как распознать листового клеща
Листовой клещ томатов настолько маленький, что увидеть его невооруженным глазом практически невозможно. Длина взрослых особей составляет примерно 0,2–0,4 мм.
Однако о появлении вредителя могут свидетельствовать характерные изменения растения:
- листья скручиваются, желтеют, буреют и засыхают;
- нижняя сторона листьев сначала может приобретать серебристый оттенок;
- стебли теряют волосистую структуру и становятся коричневыми;
- на стеблях появляется бронзовый налет;
- поверхность плодов становится неровной и буреет;
- плоды могут деформироваться и оставаться мелкими;
- кожица плодов утолщается и иногда трескается.
При сильном заражении растение может полностью потерять листья, а стебли начинают высыхать.
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Почему клещ быстро распространяется
Особенно опасным листовой клещ становится в жаркую и сухую погоду. При благоприятных условиях новое поколение вредителя может появляться примерно каждую неделю.
В теплице клещи могут распространяться вместе с потоком воздуха и через вентиляцию. Также их могут переносить насекомые, садовый инвентарь и люди во время ухода за растениями.
Поэтому первые признаки заражения важно заметить как можно раньше. Удаление поражённых нижних листьев может помочь уменьшить распространение вредителя между растениями.
Как защитить помидоры от листового клеща
В случае заражения необходимо удалить поражённые нижние листья, собрать их в пакет и уничтожить. Оставлять такие части растения рядом с теплицей не стоит, поскольку вредитель может распространиться дальше.
Для борьбы с листовым клещом используют акарициды, а не обычные фунгициды. Также против вредителя могут применяться серосодержащие препараты и средства на основе энтомопатогенных грибов.
В то же время при выращивании пищевых культур необходимо учитывать разрешенные препараты, их инструкции и сроки ожидания до сбора урожая.
Почему фунгициды не помогли
В данном случае обработка препаратами Amistar, Champion и Switch не дала результата, поскольку они предназначены для борьбы с грибковыми заболеваниями, тогда как причиной проблемы является клещ.
То есть если бронзовый налет постепенно поднимается от нижней части растения вверх, листья буреют и высыхают, а плоды меняют поверхность, стоит проверить томаты именно на наличие листового клеща. Для профилактики также рекомендуется поддерживать температуру в теплице ниже 30 °C, а влажность воздуха - выше 30%, поскольку такие условия менее благоприятны для быстрого размножения вредителя.
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Об источнике: Agroforum.hu
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