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Помидоры засыхают на глазах: что может уничтожить растение за считанные дни

Руслана Заклинская
18 августа 2026, 22:21
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Если стебли помидоров покрываются бронзовым налетом, а листья постепенно засыхают, причиной может быть невидимый вредитель.
Помидоры засыхают на глазах: что может уничтожить растение за считанные дни
Почему помидоры засыхают / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему на стеблях помидоров появляется бронзовый налет
  • Какой опасный вредитель может уничтожить весь урожай томатов
  • Как распознать заражение листовым клещом и спасти растения

Помидоры могут внезапно начать терять здоровый вид, а на стеблях появляется бронзовый или бурый налёт, листья засыхают, а плоды становятся неровными. Особенно часто такая проблема возникает в теплицах в жаркую погоду.

Главред выяснил, что может быть причиной таких изменений и как защитить помидоры от опасного вредителя.

видео дня

Почему стебель помидора начинает бронзоветь

На портале Agroforum.hu доктор Зсузанна Немети рассказала, что описанные симптомы могут свидетельствовать о поражении томатов листовым клещом (Aculops lycopersici). Этот крошечный вредитель часто поражает помидоры, выращиваемые в теплицах, хотя может встречаться и на растениях в открытом грунте.

Клещи питаются соком клеток растения, повреждая листья, стебли и плоды. Одним из характерных признаков заражения является то, что побурение и бронзовый налет распространяются от нижней части растения вверх.

Сначала могут изменяться нижние листья, после чего проблема постепенно переходит на стебли, верхние части растения, цветы и плоды.

Как распознать листового клеща

Листовой клещ томатов настолько маленький, что увидеть его невооруженным глазом практически невозможно. Длина взрослых особей составляет примерно 0,2–0,4 мм.

Однако о появлении вредителя могут свидетельствовать характерные изменения растения:

  • листья скручиваются, желтеют, буреют и засыхают;
  • нижняя сторона листьев сначала может приобретать серебристый оттенок;
  • стебли теряют волосистую структуру и становятся коричневыми;
  • на стеблях появляется бронзовый налет;
  • поверхность плодов становится неровной и буреет;
  • плоды могут деформироваться и оставаться мелкими;
  • кожица плодов утолщается и иногда трескается.

При сильном заражении растение может полностью потерять листья, а стебли начинают высыхать.

Смотрите видео о том, как избавиться от паутинного клеща:

Почему клещ быстро распространяется

Особенно опасным листовой клещ становится в жаркую и сухую погоду. При благоприятных условиях новое поколение вредителя может появляться примерно каждую неделю.

В теплице клещи могут распространяться вместе с потоком воздуха и через вентиляцию. Также их могут переносить насекомые, садовый инвентарь и люди во время ухода за растениями.

Почему желтеют листья помидоров
Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Поэтому первые признаки заражения важно заметить как можно раньше. Удаление поражённых нижних листьев может помочь уменьшить распространение вредителя между растениями.

Как защитить помидоры от листового клеща

В случае заражения необходимо удалить поражённые нижние листья, собрать их в пакет и уничтожить. Оставлять такие части растения рядом с теплицей не стоит, поскольку вредитель может распространиться дальше.

Для борьбы с листовым клещом используют акарициды, а не обычные фунгициды. Также против вредителя могут применяться серосодержащие препараты и средства на основе энтомопатогенных грибов.

В то же время при выращивании пищевых культур необходимо учитывать разрешенные препараты, их инструкции и сроки ожидания до сбора урожая.

Почему фунгициды не помогли

В данном случае обработка препаратами Amistar, Champion и Switch не дала результата, поскольку они предназначены для борьбы с грибковыми заболеваниями, тогда как причиной проблемы является клещ.

То есть если бронзовый налет постепенно поднимается от нижней части растения вверх, листья буреют и высыхают, а плоды меняют поверхность, стоит проверить томаты именно на наличие листового клеща. Для профилактики также рекомендуется поддерживать температуру в теплице ниже 30 °C, а влажность воздуха - выше 30%, поскольку такие условия менее благоприятны для быстрого размножения вредителя.

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Об источнике: Agroforum.hu

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