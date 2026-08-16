Украинец вырастил помидор весом 1,2 кг и удивил ценой

В Сети удивились тому, насколько дешево продавец решил отдать столь крупный помидор.

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За гигантский помидор мужчина попросил всего 30 грн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mykhailohryhorets

Кратко:

За гигантский помидор мужчина попросил всего 30 грн

Необычный товар быстро вызвал реакцию в социальных сетях

На рынке в Заболотове Ивано-Франковской области продавец выставил на продажу необычно крупный помидор весом 1,2 килограмма. Впрочем, пользователей Сети поразил не столько размер овоща, сколько его стоимость: за гигантский плод мужчина попросил всего 30 грн.

Кадры с местного рынка опубликовал блогер Михаил Григорец. Во время съемки он обратил внимание на прилавок с помидорами, которые мужчина продавал со своего огорода. Среди остальных овощей на весах выделялся один особенно крупный плод.

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Блогер решил узнать, сколько весит помидор и во сколько продавец его оценивает. Оказалось, что вес овоща составляет 1,2 килограмма, а цена при этом - всего 30 грн.

Необычный товар быстро вызвал реакцию в социальных сетях. Пользователи удивлялись тому, насколько дешево продавец решил отдать столь крупный помидор. Некоторые отмечали, что за такой плод вполне можно было бы установить более высокую цену.

Сам продавец рассказал, что других подобных гигантов на его огороде в этом сезоне уже не осталось. По его словам, помидор весом 1,2 килограмма стал последним крупным плодом его урожая.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

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