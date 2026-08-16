+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Вы узнаете:
- Когда спадет жара в Украине
- Как изменится погода 17 августа
- Какой будет погода в течение недели
В понедельник, 17 августа, к Украине с запада приблизится холодный атмосферный фронт. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, он принесет понижение температуры, но серьезных осадков не ожидается.
По её словам, в западных областях и местами на севере температура в понедельник опустится до +25–+28 градусов. Зато на остальной территории страны по-прежнему будет стоять жаркая погода - днём +30…+33 градуса.
Какая погода будет в Киеве
Днем 17 августа в Киеве прогнозируется около +27 градусов, а серьезных осадков синоптик не прогнозирует.
"В Киеве 17 августа днем ожидается около +27 градусов, серьезных осадков вряд ли будет, разве что вечером есть вероятность небольшого дождя", - говорится в сообщении.
Что будет с погодой в течение недели
Во вторник, 18 августа, из-за дождей на западе температура снизится до +17…+23 градусов. В среду, 19 августа, по всей Украине прогнозируется комфортный температурный режим - +23…+29 градусов. Далее в течение недели жара снова усилится.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, погода в Украине в воскресенье, 16 августа, будет теплой и преимущественно сухой. По прогнозу синоптиков, ожидается небольшая облачность, однако существенных осадков не предвидится.
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что антициклон и сухая воздушная масса будут определять погоду в Украине в ближайшие двое суток. Температура воздуха, начиная с западных регионов, будет постепенно повышаться, особенно в дневные часы.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что температура воздуха начнет снижаться 18 августа, причем только на западе и севере. Свежий воздух вернется во все области Украины уже 19 августа.
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О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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