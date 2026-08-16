Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

Вы узнаете:
- Как таблетка для посудомойки помогает очистить слив
- Почему жир и остатки пищи постепенно забивают трубы
- Как часто проводить очистку для профилактики засоров
Таблетки для посудомоечных машин могут пригодиться даже тем, у кого нет такой техники. Бытовое средство используют для удаления жирового налета и небольших загрязнений, из-за которых вода начинает медленно уходить из раковины.
Засор в кухне или ванной нередко появляется постепенно. На стенках труб скапливаются жир, мыло и остатки пищи, поэтому слив работает все хуже. Справиться с легким загрязнением можно домашним способом, однако при серьезной пробке лучше обратиться к сантехнику. Об этом Planeta.pl.
Как прочистить слив таблеткой для посудомоечной машины
Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку в половине стакана горячей воды. Полученную смесь следует осторожно вылить в слив и оставить на несколько минут.
После этого трубу нужно хорошо промыть теплой водой. Такой способ может помочь размягчить жир и удалить часть загрязнений, однако он не справится с посторонними предметами или плотным засором глубоко в системе.
Использовать кипяток не рекомендуется, особенно если установлены пластиковые трубы: слишком высокая температура способна повредить отдельные элементы сантехники.
Еще один домашний способ
Для очистки слива также применяют пищевую соду и уксус. Сначала в отверстие засыпают стакан соды, а затем осторожно добавляют такое же количество уксуса. Слив временно накрывают, а после завершения реакции промывают теплой водой.
Метод может уменьшить неприятный запах и помочь удалить легкий налет. Но сода с уксусом не заменят механическую очистку, если вода полностью перестала уходить.
Как не допустить нового засора
Чтобы трубы дольше оставались чистыми, не следует смывать в раковину кофейную гущу, масло, жир, кожуру и крупные остатки продуктов. Дополнительной защитой станет сетчатый фильтр на сливном отверстии.
Важно не смешивать таблетки для посудомоечной машины с уксусом, хлорсодержащими составами и другими чистящими средствами. Каждый способ необходимо применять отдельно, соблюдая инструкцию производителя и защищая руки перчатками.
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Об источнике: Planeta.pl
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