Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

Прочистить слив можно без дорогой бытовой химии. Понадобятся таблетка для посудомоечной машины и горячая вода, чтобы удалить легкий налет.

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Таблетка для посудомоечной машины поможет прочистить слив / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как таблетка для посудомойки помогает очистить слив

Почему жир и остатки пищи постепенно забивают трубы

Как часто проводить очистку для профилактики засоров

Таблетки для посудомоечных машин могут пригодиться даже тем, у кого нет такой техники. Бытовое средство используют для удаления жирового налета и небольших загрязнений, из-за которых вода начинает медленно уходить из раковины.

Засор в кухне или ванной нередко появляется постепенно. На стенках труб скапливаются жир, мыло и остатки пищи, поэтому слив работает все хуже. Справиться с легким загрязнением можно домашним способом, однако при серьезной пробке лучше обратиться к сантехнику. Об этом Planeta.pl.

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Как прочистить слив таблеткой для посудомоечной машины

Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку в половине стакана горячей воды. Полученную смесь следует осторожно вылить в слив и оставить на несколько минут.

Прочистить слив можно таблеткой для посудомоечной машины / Фото: Shutterstock

После этого трубу нужно хорошо промыть теплой водой. Такой способ может помочь размягчить жир и удалить часть загрязнений, однако он не справится с посторонними предметами или плотным засором глубоко в системе.

Использовать кипяток не рекомендуется, особенно если установлены пластиковые трубы: слишком высокая температура способна повредить отдельные элементы сантехники.

Еще один домашний способ

Для очистки слива также применяют пищевую соду и уксус. Сначала в отверстие засыпают стакан соды, а затем осторожно добавляют такое же количество уксуса. Слив временно накрывают, а после завершения реакции промывают теплой водой.

Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку в половине стакана горячей воды / Фото: planeta.pl

Метод может уменьшить неприятный запах и помочь удалить легкий налет. Но сода с уксусом не заменят механическую очистку, если вода полностью перестала уходить.

Как не допустить нового засора

Чтобы трубы дольше оставались чистыми, не следует смывать в раковину кофейную гущу, масло, жир, кожуру и крупные остатки продуктов. Дополнительной защитой станет сетчатый фильтр на сливном отверстии.

Важно не смешивать таблетки для посудомоечной машины с уксусом, хлорсодержащими составами и другими чистящими средствами. Каждый способ необходимо применять отдельно, соблюдая инструкцию производителя и защищая руки перчатками.

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