Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

Константин Пономарев
16 августа 2026, 14:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Прочистить слив можно без дорогой бытовой химии. Понадобятся таблетка для посудомоечной машины и горячая вода, чтобы удалить легкий налет.
Таблетка для посудомоечной машины поможет прочистить слив
Таблетка для посудомоечной машины поможет прочистить слив / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как таблетка для посудомойки помогает очистить слив
  • Почему жир и остатки пищи постепенно забивают трубы
  • Как часто проводить очистку для профилактики засоров

Таблетки для посудомоечных машин могут пригодиться даже тем, у кого нет такой техники. Бытовое средство используют для удаления жирового налета и небольших загрязнений, из-за которых вода начинает медленно уходить из раковины.

Засор в кухне или ванной нередко появляется постепенно. На стенках труб скапливаются жир, мыло и остатки пищи, поэтому слив работает все хуже. Справиться с легким загрязнением можно домашним способом, однако при серьезной пробке лучше обратиться к сантехнику. Об этом Planeta.pl.

видео дня

Как прочистить слив таблеткой для посудомоечной машины

Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку в половине стакана горячей воды. Полученную смесь следует осторожно вылить в слив и оставить на несколько минут.

Прочистить слив можно таблеткой для посудомоечной машины
Прочистить слив можно таблеткой для посудомоечной машины / Фото: Shutterstock

После этого трубу нужно хорошо промыть теплой водой. Такой способ может помочь размягчить жир и удалить часть загрязнений, однако он не справится с посторонними предметами или плотным засором глубоко в системе.

Использовать кипяток не рекомендуется, особенно если установлены пластиковые трубы: слишком высокая температура способна повредить отдельные элементы сантехники.

Еще один домашний способ

Для очистки слива также применяют пищевую соду и уксус. Сначала в отверстие засыпают стакан соды, а затем осторожно добавляют такое же количество уксуса. Слив временно накрывают, а после завершения реакции промывают теплой водой.

Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку в половине стакана горячей воды
Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку в половине стакана горячей воды / Фото: planeta.pl

Метод может уменьшить неприятный запах и помочь удалить легкий налет. Но сода с уксусом не заменят механическую очистку, если вода полностью перестала уходить.

Как не допустить нового засора

Чтобы трубы дольше оставались чистыми, не следует смывать в раковину кофейную гущу, масло, жир, кожуру и крупные остатки продуктов. Дополнительной защитой станет сетчатый фильтр на сливном отверстии.

Важно не смешивать таблетки для посудомоечной машины с уксусом, хлорсодержащими составами и другими чистящими средствами. Каждый способ необходимо применять отдельно, соблюдая инструкцию производителя и защищая руки перчатками.

Ранее Главред писал о том, что пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

Также сообщалось о том, зачем класть лавровый лист в холодильник. Простой домашний способ поможет избавиться от неприятного запаха.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Planeta.pl

Planeta.pl - польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях.

Ресурс входит в медиагруппу Eurozet и ориентирован на широкую аудиторию, предлагая как новостной, так и познавательный контент о мире и окружающей среде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кухня ванная лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:31Синоптик
У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

13:11Война
Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

12:36Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутером

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутером

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Последние новости

14:53

Если заклинило шаровой кран: как его легко открыть за 10 минут без вызова сантехника

14:40

Дарить или нет: остаются ли цветы на 1 сентября обязательным атрибутом

14:31

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:28

Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

14:07

Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
14:01

Сжигание мусора во дворе: за что грозит штраф в размере 6000 грн

13:42

До конца августа случится перелом: четыре знака зодиака оставят прошлое позади

13:13

На стройке нашли сундук с золотом на 9 млн евро: кому достанется кладВидео

13:11

У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в КрымуВидео

Реклама
12:51

Опасный четверг и удачная пятница: лунный календарь на 17–23 августа

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 17 августа: Петухам - решительность, Козлам - обида

12:36

Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

12:26

Спатифиллум будет пышно цвести до глубокой осени: чем подкормить растение в августе

12:24

Растения легче перенесут жару: новый восточный метод покоряет украинцев

12:23

Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться

12:11

9 метров на одной руке: зачем индиец отращивал ногти 66 лет

11:48

Арсен Мирзоян состриг кудри: как он сейчас выглядит

11:39

"Денег нет, пишите жалобу": люди требуют от ПриватБанка вернуть деньги

11:39

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

11:28

Гороскоп Таро на завтра 17 августа: Тельцам - защищаться, Скорпионам - забота

Реклама
11:17

ВСУ добились успехов на Донбассе: в ISW раскрыли, где есть продвижение

11:12

РФ выпустила по Украине тысячи дронов и авиабомб: Зеленский назвал цифры за неделюФото

11:05

Гороскоп удачи на 17–23 августа: назван самый счастливый день для каждого знака

10:51

Это провал: Меган и Гарри посоветовали исчезнуть по странной причине

10:47

Ретроград не помеха: трем знакам стоит готовиться к крутому повороту судьбы

10:35

Почему невесту переносят через порог: главные свадебные суеверия

10:29

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

10:18

Сильно беременную Натали Портман подловили в Париже

10:02

Голливудская актриса тайком стала мамой и вышла в свет с новорожденным

09:57

Знают далеко не все: как сказать "на углу дома" на украинском правильно

09:12

РФ цинично ударила ракетами и дронами по Кривому Рогу: есть погибший и много раненыхФото

08:51

Туск назвал истинную причину, по которой Польша должна помогать Украине

08:21

Более 600 дронов летели на Москву ночью: горят гигантские логистические комплексы

08:10

Опыт войны в Украине изменил тактику Ирана: Невзлин предупредил о последствияхмнение

07:14

РФ с ночи атакует Киев баллистикой и дронами: есть пострадавшие и масштабные пожарыФото

05:30

Черная полоса подходит к концу: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

04:36

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

04:04

Яблоки пролежат до весны: главное правило сбора, о котором знают не все

03:44

Лук в яблочном уксусе: закуска, которая будет готова к ужину в тот же деньВидео

02:53

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Реклама
01:05

"Последние времена": названы пугающие признаки приближения конца света

15 августа, суббота
23:12

РФ может начать новое наступление и усилить удары: в NYT назвали сроки

22:38

Популярная певица призналась, что едва не умерла во время тяжелой болезни

22:31

Китайский гороскоп на 17–23 августа: для Обезьян — прорыв, для Быков — подъем

22:23

Россия готовит массированный удар по Украине: какие вероятные цели и сроки атаки

22:13

Прислала тело в мусорном мешке: мать Яниса Тиммы сделала признание о Седоковой

22:06

"Нечем сбивать": Свитан предупредил о главной опасности обстрелов РФВидео

22:02

Зачем переворачивать и укутывать банки с закрутками: важное объяснение

21:32

РФ может уничтожить все украинские ТЭС: военный дал тревожный прогноз со сроками

21:32

Солнечный ветер приближается к Земле: когда ожидать мощного удара

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять