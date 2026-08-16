Знают далеко не все: как сказать 'на углу дома' на украинском правильно

Вы узнаете:
- Как правильно назвать внешнюю сторону угла дома
- Какая заимствованная фраза из русского языка встречается чаще всего
- Что на самом деле означает "краеугольный камень"
В украинском языке внутренняя и внешняя стороны угла дома обозначаются разными словами, поэтому прямая калька с русского "на углу дома" - "на куті будинку" - является ошибкой. Россияне в этом случае ограничиваются сменой предлогов ("в углу" и "на углу"), тогда как у украинцев для каждой ситуации есть отдельная лексема, сообщает Oboz.ua.
Когда речь идет о пересечении стен внутри помещения, употребляется именно слово "кут". Тумбу, вазон или стиральную машину ставят в углу комнаты.
Однако для внешнего пересечения стен в украинском языке закрепилось другое слово - "ріг". Такой объект действительно сужается к концу, как рог животного, поэтому параллель выглядит логичной.
Именно поэтому свидания назначают на "розі будинку", а вход в кафе ищут на "розі вулиць".
Откуда взялся "угловой камень"
От слова "ріг" в значении внешней стороны угла образуется прилагательное "наріжний" - с ударением на "і". Оно фигурирует в известном фразеологизме, пришедшем из Священного Писания: в Книге пророка Исаии так назван камень, с которого Бог начал сотворение мира. Символическая скала, которую считают его физическим воплощением, расположена на Храмовой горе в Иерусалиме.
Авторы библейских текстов заимствовали этот образ из строительных технологий своего времени. Границы будущего сооружения сначала размечали специальными камнями, которые устанавливали после тщательных замеров в точках, где здание должно было заканчиваться, а уже потом между ними возводили стену - так её делали прямой и ровной.
Сегодня краеугольным камнем образно называют нечто основополагающее и самое существенное: например, "мова - наріжний камінь державності" или "наріжний камінь міцних стосунків - взаємна довіра".
Интересное по теме:
- Как сказать "сбоку припека" на украинском: самые точные соответствия
- "Стакан", "стаканчик" или "бумажка": как правильно сказать на украинском
- Никакая не "молочка": как одним словом правильно назвать молочные продукты на украинском
Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред