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Популярная певица призналась, что едва не умерла во время тяжелой болезни

Алена Кюпели
15 августа 2026, 22:38
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Кортни Лав призналась, что перенесла непростой период в своей жизни.
Кортни Лав рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
Кортни Лав рассказала о серьезных проблемах со здоровьем / Коллаж Главред, фото Instagram/courtneylove

Кратко:

  • Что случилось с Кортни Лав
  • Что она сама рассказала

Популярная рок-певица Кортни Лав рассказала о страшном периоде в своей жизни, который несколько лет скрывала от публики.

Как пишет Page Six, 62-летняя рок-музыкантша призналась, что в 2019 году столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и в какой-то момент врачи предупредили ее, что она может умереть.

видео дня

В новом видео, опубликованном в соцсетях, вдова Курта Кобейна вспомнила, насколько тяжелым было ее состояние. По словам Лав, ее организм буквально "взорвался": она неоднократно попадала в больницы, резко похудела и потеряла волосы.

Кортни Лав серьезно заболела
Кортни Лав серьезно заболела / Фото Instagram/courtneylove

При этом артистка не стала раскрывать точный диагноз. Она лишь рассказала, что медики не давали оптимистичных прогнозов и предупреждали ее о возможном летальном исходе.

Однако Кортни Лав отказывалась верить в то, что умирает. Она связала такую реакцию со своим детством и привычкой сомневаться в словах взрослых и авторитетных людей. Несмотря на пугающие прогнозы врачей, певице удалось восстановиться.

"Я каким-то образом поправилась. Сейчас я здорова, и это потрясающе", - рассказала Лав.

Кортни Лав серьезно заболела
Кортни Лав серьезно заболела / Фото Instagram/courtneylove

О пережитом кризисе певица предпочитала не говорить публично. По ее словам, она не рассказывала поклонникам о болезни в тот период, поэтому подробности ее состояния стали известны лишь спустя годы.

Болезнь повлияла на новый альбом Кортни Лав

Сложный период оказался тесно связан и с работой Лав над новой музыкой. Артистка сообщила, что ее долгожданный альбом уже завершен. По словам певицы, во время болезни она воспринимала эту пластинку как работу, которая вполне может оказаться последней в ее жизни.

Теперь Лав намерена вернуться к активной музыкальной карьере. Она призналась, что хочет снова выступать и отправиться в тур.

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О персоне: Кортни Лав

Кортни Лав - американская актриса, рок-певица, автор песен, вокалистка и гитаристка рок-группы Hole. Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна.

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