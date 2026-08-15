Популярная певица призналась, что едва не умерла во время тяжелой болезни

Кратко:
- Что случилось с Кортни Лав
- Что она сама рассказала
Популярная рок-певица Кортни Лав рассказала о страшном периоде в своей жизни, который несколько лет скрывала от публики.
Как пишет Page Six, 62-летняя рок-музыкантша призналась, что в 2019 году столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и в какой-то момент врачи предупредили ее, что она может умереть.
В новом видео, опубликованном в соцсетях, вдова Курта Кобейна вспомнила, насколько тяжелым было ее состояние. По словам Лав, ее организм буквально "взорвался": она неоднократно попадала в больницы, резко похудела и потеряла волосы.
При этом артистка не стала раскрывать точный диагноз. Она лишь рассказала, что медики не давали оптимистичных прогнозов и предупреждали ее о возможном летальном исходе.
Однако Кортни Лав отказывалась верить в то, что умирает. Она связала такую реакцию со своим детством и привычкой сомневаться в словах взрослых и авторитетных людей. Несмотря на пугающие прогнозы врачей, певице удалось восстановиться.
"Я каким-то образом поправилась. Сейчас я здорова, и это потрясающе", - рассказала Лав.
О пережитом кризисе певица предпочитала не говорить публично. По ее словам, она не рассказывала поклонникам о болезни в тот период, поэтому подробности ее состояния стали известны лишь спустя годы.
Болезнь повлияла на новый альбом Кортни Лав
Сложный период оказался тесно связан и с работой Лав над новой музыкой. Артистка сообщила, что ее долгожданный альбом уже завершен. По словам певицы, во время болезни она воспринимала эту пластинку как работу, которая вполне может оказаться последней в ее жизни.
Теперь Лав намерена вернуться к активной музыкальной карьере. Она призналась, что хочет снова выступать и отправиться в тур.
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О персоне: Кортни Лав
Кортни Лав - американская актриса, рок-певица, автор песен, вокалистка и гитаристка рок-группы Hole. Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна.
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